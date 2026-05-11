Gestoso (Vox Murcia), sobre Ballesta: "Ha sido un ejemplo impresionante de dignificar la vida pública"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso - EUROPA PRESS

MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso, ha trasladado el pésame de su grupo a la familia del alcalde de Murcia, José Ballesta, a quien ha definido como "un ejemplo impresionante de dignificar la vida pública".

En declaraciones a los medios de comunicación, Gestoso ha revelado que en los últimos tiempos forjó una "gran amistad" con el regidor, y ha contrapuesto la figura de éste con el "espectáculo de corrupción y postureo" que, a su juicio, parece imperar en la política.

"Él ha sido lo contrario; ha dado un ejemplo de abnegación absolutamente admirable", ha subrayado el portavoz de Vox, quien ha destacado que el primer edil "ha llevado la cruz de Cristo con una absoluta dignidad y ha sido alcalde hasta el último minuto".

Para Gestoso, el fallecimiento de Ballesta deja un vacío "memorable" para su familia y para Murcia. "Deben estar muy orgullosos de cómo ha mostrado su amor a esta ciudad y su amor a España, sobre todo en estos últimos años de su vida", ha concluido.