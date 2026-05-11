Gestoso (Vox Murcia), sobre Ballesta: "Ha sido un ejemplo impresionante de dignificar la vida pública"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso - EUROPA PRESS
Europa Press Murcia
Publicado: lunes, 11 mayo 2026 13:28
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MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso, ha trasladado el pésame de su grupo a la familia del alcalde de Murcia, José Ballesta, a quien ha definido como "un ejemplo impresionante de dignificar la vida pública".

En declaraciones a los medios de comunicación, Gestoso ha revelado que en los últimos tiempos forjó una "gran amistad" con el regidor, y ha contrapuesto la figura de éste con el "espectáculo de corrupción y postureo" que, a su juicio, parece imperar en la política.

"Él ha sido lo contrario; ha dado un ejemplo de abnegación absolutamente admirable", ha subrayado el portavoz de Vox, quien ha destacado que el primer edil "ha llevado la cruz de Cristo con una absoluta dignidad y ha sido alcalde hasta el último minuto".

Para Gestoso, el fallecimiento de Ballesta deja un vacío "memorable" para su familia y para Murcia. "Deben estar muy orgullosos de cómo ha mostrado su amor a esta ciudad y su amor a España, sobre todo en estos últimos años de su vida", ha concluido.

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