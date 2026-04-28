El Gobierno autonómico destaca que la Región "registra niveles históricos de empleo"

La Consejera De Empresa, Empleo Y Economía Social, Marisa López Aragón, Durante La Comparecencia De Prensa Sobre Los Datos De La EPA - CARM

MURCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha destacado que "la Región de Murcia registra de nuevo niveles históricos de empleo, con 717.000 personas ocupadas en el primer trimestre del año" y subrayó que "la Región sigue avanzando con firmeza en la creación de empleo".

"Los datos reflejan el dinamismo de nuestro mercado laboral y el esfuerzo conjunto de empresas, trabajadores y administraciones", añadió la consejera tras conocer los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Asimismo, ha afirmado que "este crecimiento no es puntual, sino que se consolida en el tiempo y sitúa a la Región de Murcia como la comunidad autónoma con mayor crecimiento relativo anual", y ha remarcado que "estos datos ponen de manifiesto que la Región de Murcia está generando oportunidades de manera equilibrada, con crecimiento del empleo tanto entre hombres como entre mujeres y en todos los sectores productivos".