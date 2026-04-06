El Gobierno invierte 6 millones en obras de emergencia para rehabilitar 228 kilómetros de carreteras en la Región

Obras de emergencia en la A-30 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

MURCIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha destinado seis millones de euros a obras de emergencia para la rehabilitación del firme en la Red de Carreteras del Estado en la Región de Murcia, con el objetivo subsanar los deterioros causados por las borrascas y temporales registrados entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.

Los trabajos, que se iniciaron el pasado mes de marzo, se localizan en los subtramos más dañados de un trazado total de 228,54 kilómetros, según ha informado el Ministerio dirigido por Óscar Puente.

Las vías objeto de intervención son la autovía A-7, en tramos entre los puntos kilométricos 566 y 656; autovía A-30, del punto kilométrico 84,3 al 189,1; autovía A-33, del 35,6 al 48,2, y las autovías de acceso y circunvalación CT-32, CT-34, MU-32 y MU-33.

En la actualidad, las brigadas ya operan en los términos municipales de Lorca, Cartagena y Jumilla, donde se concentra gran parte de la actividad de reparación.

AFECTACIONES AL TRÁFICO

Para la ejecución de las obras se están produciendo cortes de carril o de calzada de forma selectiva.

Como norma general, el Ministerio ha informado de que no habrá afectaciones durante los fines de semana, festivos ni en las fechas señaladas como operaciones especiales por la Dirección General de Tráfico (DGT), con el fin de minimizar el impacto en el desplazamiento de los usuarios.

La previsión oficial sitúa la finalización de los trabajos en el mes de junio de 2026, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Esta actuación forma parte de las obras de emergencia de rehabilitación de firmes que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible desarrolla en diferentes comunidades como Galicia, Madrid, Castilla y León o Aragón, con el objetivo de subsanar los daños causados por las borrascas y temporales registrados los meses de diciembre de 2025, así como enero y febrero de 2026.