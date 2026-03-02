Gobierno murciano pide el refuerzo de la asistencia consular a los ciudadanos afectados por la guerra en Oriente Próximo

MURCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación el refuerzo de la asistencia consular para ciudadanos de la Región de Murcia afectados por la guerra en Oriente Próximo.

En una carta dirigida al ministro José Manuel Albares, el Gobierno regional transmite su preocupación ante el incremento de incidencias que pueden afectar en los próximos días tanto a residentes como a viajeros por turismo o negocios, incluidos aquellos inmersos en traslados intermedios y conexiones internacionales.

Ante esta situación, el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha trasladado "la necesidad de reforzar la información preventiva, las recomendaciones de seguridad y los mecanismos de asistencia consular en destinos y rutas que puedan verse alterados por situaciones de conflicto, inestabilidad o restricciones operativas".

Entre los países donde se han podido ver afectados ciudadanos de la Región se encuentran Israel, Maldivas y Emiratos Árabes Unidos, así como otros destinos donde se han producido cancelaciones, cierres totales o parciales de aeropuertos, limitaciones de tránsito, modificaciones de rutas y/o demoras significativas, según informa el Gobierno regional en un comunicado.

Por todo ello, el consejero insta al Ministerio a adoptar las medidas necesarias a través de la red diplomática y consular. Entre estas actuaciones, propone llevar a cabo la actualización y difusión reforzada de avisos y recomendaciones de viaje para las zonas afectadas, incluyendo advertencias específicas sobre conexiones y tránsitos en terceros países.

Así como la orientación operativa a los viajeros para la identificación de vías alternativas de salida y retorno (itinerarios alternativos, aeropuertos secundarios, cambios de escala o compañía), de acuerdo con los criterios de seguridad establecidos por las autoridades españolas.

El Gobierno regional requiere, igualmente, el refuerzo de los canales de atención consular y de la Unidad de Emergencia Consular, garantizando una respuesta ágil ante incidencias sobrevenidas y priorizando a familias con menores y personas vulnerables.

Por último, Ortuño interpela al ministro para que, en caso de deterioro de la situación, se valore la adopción de medidas de retorno asistido o de apoyo extraordinario, en coordinación con las autoridades locales y operadores pertinentes.