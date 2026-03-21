El Gobierno regional abre a las empresas nuevas vías para mejorar la innovación con IA

MURCIA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), en colaboración con el Servicio de Empresa e Innovación en el Mediterráneo Español (Seimed), impulsa una nueva jornada para acercar a las empresas de la Región el potencial de la Inteligencia Artificial generativa aplicada a la innovación, con un enfoque eminentemente práctico y orientado a resultados.

El encuentro se celebrará el próximo martes, 24 de abril, y estará dirigido a directivos y responsables de innovación e I+D de compañías de cualquier sector con perfil innovador. La sesión contará con la participación de Ángel Alba, de Innolandia.es, que compartirá una visión aplicada de la innovación aumentada y mostrará herramientas concretas para reforzar distintas fases del proceso innovador, desde la ideación hasta la vigilancia tecnológica, el prototipado o la gestión de proyectos.

La jornada se concibe como una sesión clara, práctica y conectada con las necesidades reales de las organizaciones que quieren incorporar la IA con método y visión de negocio. Además, durante el encuentro se presentará un programa piloto exclusivo orientado a empresas regionales interesadas en sistematizar la generación de proyectos innovadores mediante una metodología de aprendizaje práctico.

Con ello, el Gobierno regional "refuerza su apuesta por facilitar el acceso a nuevas tecnologías y su integración efectiva en los procesos de innovación, de forma que esa incorporación se traduzca en resultados medibles y en nuevas oportunidades de crecimiento empresarial", afirman desde la CARM.

En este sentido, el director del Info, Joaquín Gómez, destacó que "la innovación empresarial necesita hoy más capacidad de anticipación, más agilidad para transformar ideas en proyectos y más herramientas para convertir el conocimiento en oportunidades reales de mercado".

Gómez añadió que "el objetivo del Gobierno regional es acompañar a las empresas de la Región de Murcia en la incorporación útil de la IA, no como una moda, sino como una palanca para innovar mejor, tomar mejores decisiones y competir con más fortaleza en un entorno cada vez más exigente".

La jornada se lleva a cabo en un momento en el que organismos internacionales y europeos vienen señalando que la IA generativa puede aportar mejoras relevantes en productividad, innovación y organización empresarial, especialmente cuando su implantación responde a una estrategia clara y orientada a usos concretos. El plazo de inscripción permanecerá abierto en la sede electrónica del Info hasta el 23 de abril.