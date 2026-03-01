El Gobierno regional abre nuevos grupos de '100x100 Activación' en Mula, San Javier y Yecla

Participantes Del Programa Del SEF '100X100 Actívate'. - CARM

MURCIA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), pondrá en marcha el próximo 9 de marzo, tres nuevos grupos del programa '100X100 Activación' en los municipios de Mula, San Javier y Yecla, en los que aún es posible inscribirse.

De esta manera, un total de 60 desempleados, 20 en cada municipio, tendrán la oportunidad de recibir orientación laboral gratuita para lograr el objetivo de encontrar trabajo en un plazo de cien días. Para ello, participarán en un proceso intensivo de búsqueda de empleo en equipo dirigido por un experto en 'coaching', que les dará las claves para optimizar sus habilidades y mejorar sus competencias de cara a acceder o reincorporarse al mercado laboral.

De este modo, la iniciativa permite a sus participantes trabajar sus competencias y habilidades para el empleo en sesiones grupales e individuales, donde se diseña un itinerario de búsqueda concreto según sus aptitudes y capacidades, así como un calendario de trabajo que les llevará a intensificar la labor de captación de ofertas de trabajo, visitas a empresas y entregas de currículum.

"En este itinerario de cien días para encontrar trabajo, este experto en 'coaching' juega un papel fundamental porque, además de ayudarles a conocer sus cualidades individuales y potenciarlas en beneficio del grupo y de sí mismos, refuerza su motivación y confianza para conseguir un contrato laboral o apostar por el autoempleo", explicó la directora del SEF, Pilar Valero.

Respecto a los datos de inserción laboral que arroja el programa en su edición de 2025, dos de cada tres desempleados que llevaron a cabo este itinerario en Murcia, Cartagena, Lorca, Totana, Las Torres de Cotillas y Cieza, se insertaron en el mercado laboral, esto es, el 72 por ciento.

"La experiencia y el recorrido realizado durante estos años han demostrado que esta iniciativa contribuye de manera significativa a mejorar las oportunidades reales de los desempleados a la hora de acceder al mercado laboral, llegando incluso a alcanzar el cien por cien de inserción de sus participantes, como ocurrió en el grupo de Cartagena del año pasado", concretó Valero.

Las personas interesadas en formar parte de uno de estos tres nuevos equipos, pueden presentar su inscripción, enviando su currículum a la dirección de correo electrónico que corresponda al grupo en el que deseen integrarse, 100x100mula@iniciativaslocales.es, si es en Mula; 100x100sanjavier@iniciativaslocales.es, para el de San Javier, y 100x100yecla@iniciativaslocales.es, si se trata de Yecla.

El único requisito para participar es estar inscrito como demandante de empleo en una oficina del SEF, por lo que los interesados pueden conocer más detalles sobre el programa directamente en su oficina del SEF donde serán informados por personal de orientación.