El Gobierno regional abrirá un procedimiento extraordinario para cubrir 50 plazas de bomberos con comisiones de servicio

Archivo - Imagen de Bomberos del CEIS - GOBIERNO REGIONAL - Archivo

MURCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha anunciado este jueves la puesta en marcha de un procedimiento extraordinario para cubrir 50 plazas de bombero del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) mediante comisiones de servicios.

Esta medida busca agilizar el refuerzo del CEIS mientras se tramitan las ofertas de empleo público de 2025 y 2026, según ha manifestado Ortuño a preguntas de los periodistas tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

El dirigente regional ha explicado que los procesos selectivos ordinarios conllevan una demora administrativa de entre 15 y 18 meses desde la aprobación de la oferta hasta la incorporación efectiva. Por ello, el Ejecutivo autonómico recurrirá a esta vía legal para que bomberos de cualquier punto de España puedan ocupar de forma temporal las vacantes actuales.

El portavoz autonómico ha indicado que el refuerzo de personal del CEIS es una "prioridad indiscutible" para el Ejecutivo murciano.

Así, ha asegurado que antes del próximo verano se incorporarán los 30 nuevos efectivos que están finalizando su proceso de selección, que se sumarán a los 43 que ingresaron en mayo de 2024, lo que supondrá que "prácticamente uno de cada tres bomberos de la plantilla se habrá incorporado en los dos últimos años".

Con estas incorporaciones, se estima que la plantilla total del Consorcio supere los 260 efectivos al inicio de la campaña estival de 2026.

INVERSIONES Y NUEVOS ESTATUTOS

Además del personal, Ortuño ha señalado que el Gobierno regional está ultimando la aprobación de los nuevos estatutos del Consorcio, una herramienta técnica que, según ha precisado, permitirá mayor agilidad en la gestión de expedientes administrativos.

En el apartado de recursos materiales, el portavoz ha destacado la adquisición de 12 nuevas vehículos, de los que 6 ya están operativas y los otros 6 se entregarán próximamente, y una inversión de más de dos millones de euros en suministros durante el pasado ejercicio.

También ha puesto en valor el inicio de contratos por valor de 600.000 euros destinados a equipos de protección individual (EPIs) y servicios de limpieza técnica de trajes de intervención este 2026.