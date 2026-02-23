El Gobierno regional adscribe al Instituto de Turismo el antiguo hospital Los Arcos para destinarlo a uso hotelero

Imagen del antiguo hotel Los Arcos antes de su reconversión en hospital - CARM

SAN JAVIER (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional ha adscrito al Instituto de Turismo (Itrem) el antiguo hospital Los Arcos, en Santiago de la Ribera (San Javier), para destinarlo a uso hotelero, el mismo que tuvo en su origen, según ha informado la Comunidad en una nota.

El objetivo es que el inmueble, propiedad de la Comunidad Autónoma y afectado a dominio público con destino turístico, se transforme en un establecimiento hotelero, con el fin de dinamizar el entorno y reforzar la oferta turística de la zona.

La acción se enmarca en la estrategia del Ejecutivo murciano para ampliar la oferta turística, al considerar que la puesta en valor del antiguo hospital Los Arcos como establecimiento hotelero "contribuirá a diversificar y reforzar el posicionamiento de la Región como destino competitivo durante todo el año".

A partir de la adscripción al Instituto de Turismo, efectuada el pasado noviembre, este organismo puede impulsar el procedimiento para su explotación hotelera. En la última estimación que se llevó a cabo, la capacidad del nuevo hotel podría llegar a las 150 habitaciones dobles, susceptible de aumentar si se modifican las condiciones urbanísticas.

INVERSIÓN EN EL IMPULSO AL MAR MENOR

El director del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez, ha explicado que la Consejería ha destinado más de 16 millones de euros a actuaciones dirigidas a promocionar y revitalizar el área estratégica del Mar Menor como destino turístico y motor regional.

Así, las actuaciones incluyen los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD) de Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, financiados con fondos europeos Next Generation; la Actuación de Cohesión entre Destinos (ACD) para el Turismo Azul y el Plan de Revitalización y Sostenibilidad de los Alojamientos Turísticos de la Región de Murcia.

Se suman iniciativas como el bono turístico, los programas para fomentar la práctica de actividades náuticas en el Mar Menor todo el año, el apoyo a grandes festivales y eventos y acciones de promoción destinadas a poner en valor la zona y la presencia en ferias y campañas de comunicación.

Todo ello, mediante un proceso coordinado entre administraciones y entidades locales, así como con la participación del sector privado.