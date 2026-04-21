El Gobierno regional afirma que las CCAA aportarán el 40% del nuevo Plan Estatal de Vivienda

MURCIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo autonómico ha afirmado que los ciudadanos de la Región de Murcia "van a tener que costear de sus bolsillos 123 millones del Plan Estatal de Vivienda" presentado este martes por el Consejo de Ministros.

"Es falso que el Gobierno de Sánchez destine 308 millones a la Región. Con este nuevo plan de vivienda quiere financiar sus políticas de vivienda a costa de las comunidades autónomas que sin ser consultadas van a tener que aportar el 40 %", han afirmado.

Desde el Gobierno regional han afirmado que esto es "yo invito y tú pagas". Según han afirmado se "incrementa el presupuesto a costa de los recursos de las comunidades autónomas, obligándolas a asumir un fuerte aumento de la cofinanciación para sostener medidas con un marcado carácter electoralista y escasa eficacia real".

Por otra parte, han afirmado que el plan "impone medidas sin respetar las competencias de vivienda de las CCAA que son las que tienen que ejecutar esas políticas".

Para el ejecutivo regional el nuevo Plan de Vivienda "llega tarde y sin diálogo real con las comunidades autónomas" y lo consideran "el enésimo plan fracasado de Sánchez en materia de vivienda".

Así, han afirmado que este plan "no aborda el problema estructural de la vivienda en España, que es la falta de oferta, y opta por un modelo intervencionista que ya ha fracasado". Además, han indicado, "penaliza a las comunidades autónomas y genera más incertidumbre en el mercado".

En este sentido, han afirmado que este nuevo plan "insiste en medidas intervencionistas que ya han demostrado su fracaso, y con ellas chantajea a las CCAA".

Al hilo, han señalado que "no incorpora las propuestas pragmáticas y eficaces planteadas por las comunidades autónomas, que son las que gestionan y ejecutan las políticas de vivienda y conocen de primera mano las necesidades reales de los ciudadanos".

Por esto, consideran que el planteamiento económico "carece de credibilidad, ya que el Gobierno central no tiene aprobados los Presupuestos Generales del Estado". "Se trata de un nuevo brindis al sol, más cosmético que real, alejado de las soluciones efectivas que necesitan los ciudadanos", han concluido.