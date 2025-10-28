El Gobierno regional amplía el Hospital de Día y las Consultas Externas de Caravaca de la Cruz

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

La Comunidad ha ampliado y mejorado las instalaciones del Hospital Comarcal del Noroeste destinadas a las Consultas Externas de Neumología y Alergología, así como la zona del Hospital de Día, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha visitado el nuevo espacio del centro sanitario. Las actuaciones han supuesto incrementar en diez el número de consultas para los especialistas hospitalarios, hasta sumar 79, e incorporar un nuevo puesto para el personal de Administración.

La ampliación de la zona del Hospital de Día, que ahora dispone de más de 250 metros cuadrados, supone la mejora en la atención de los pacientes de Oncología y otras especialidades médicas, como Hematología, Medicina Interna o Cardiología.

"Apostamos por la modernización de las infraestructuras sanitarias y por la mejora de la calidad asistencial para los pacientes, independientemente del lugar en el que residan", ha destacado el jefe del Ejecutivo regional durante la visita.

López Miras también ha puesto en valor que el número de profesionales del Área IV de Salud ha crecido en más de 350 en los últimos cinco años. En concreto, en el Noroeste trabajan 1.248 profesionales, de los que 967 forman parte del hospital y 280 prestan servicio en los centros y consultorios de Atención Primaria.