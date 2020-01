El Gobierno regional apela a la "lealtad" de todos los partidos para aprobar los Presupuestos de 2020

Publicado 16/01/2020 13:28:08 CET

Martínez Vidal asegura que no hay ningún tipo de "ruptura" en el seno del Ejecutivo ni de Ciudadanos

MURCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal, ha hecho una llamada a la "lealtad" y a la "cooperación" entre el Gobierno regional y "todos los grupos parlamentarios" con representación en la Asamblea Regional para que tengan "altura de miras" y los Presupuestos de la Comunidad para 2020 "puedan salir adelante".

"Nuestra obligación, como Gobierno, es llegar a acuerdos, buscar los puntos de unión que seguro que tenemos para conseguir entre todos que la Región pueda tener cuanto antes unos Presupuestos", según ha señalado la portavoz del Ejecutivo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

A este respecto, ha advertido que "de estos Presupuestos depende la inversión en política social, la Sanidad, la Educación, la inversión en innovación, la aplicación de la tan anunciada bajada de impuestos y la mejora de infraestructuras, entre otras muchas partidas".

Ha señalado que los Presupuestos, además, "aportan seguridad y confianza, y son necesarios para apuntalar el futuro de la Región". Martínez Vidal cree que "si hemos sido capaces de llegar a un acuerdo para formar el primer Gobierno en coalición de la Región de Murcia", no le cabe "ninguna duda de que vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo para sacar estos Presupuestos adelante".

En total, ha recordado que los Presupuestos contienen partidas por más de 4.770 millones de euros, lo que supone un incremento de 130 millones de euros con respecto al ejercicio anterior. Martínez Vidal entiende que "la aprobación de estos presupuestos es lo suficientemente importante para todos los murcianos como para que todos los grupos políticos lleguemos pronto a un acuerdo", algo que espera que ocurra "lo antes posible".

"LA NEGOCIACIÓN VA POR BUEN CAMINO"

Ha negado que la negociación haya sufrido algún retraso o incidencia. Al contrario, ha asegurado que va "por muy buen camino y estamos en vías de llegar a un acuerdo muy pronto". Se ha remitido a la rueda de prensa convocada este mismo jueves en la sede de Ciudadanos, en la que estaba previsto anunciar la postura adoptada por parte del partido.

Asimismo, ha descartado que haya "rupturas" en el seno del Gobierno regional, sostenido por miembros de PP y Ciudadanos. "Si hemos sido capaces de alcanzar un Gobierno de coalición, por supuesto vamos a llegar también a un acuerdo para sacar estos Presupuestos adelante cuanto antes", según la portavoz.

Ha señalado que tanto el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, como todos los consejeros, independientemente del partido del que formen parte, están todos "de acuerdo" con que estos Presupuestos son "muy positivos para todos los murcianos". Por ejemplo, ha ensalzado que estos Presupuestos van a contribuir a la recuperación medioambiental del Mar Menor, al tiempo que se incrementan en 130 millones de euros.

Al ser preguntada por una posible ruptura en el seno de Ciudadanos, Martínez Vidal ha aclarado que en la formación naranja están "más unidos que nunca" y ha puesto como prueba de ello el mensaje que el partido va a trasladar en la rueda de prensa organizada este mismo jueves. "Ayer tuvimos una reunión en la que todos estábamos totalmente de acuerdo con la necesidad de sacar este proyecto de Presupuestos adelante", ha defendido.

"Todos los cargos orgánicos e institucionales del partido estamos totalmente unidos y de acuerdo en la postura que va a adoptar Cs", según Martínez Vidal.

'PIN PARENTAL'

Al ser preguntada por las supuestas diferencias surgidas en torno a la inclusión del denominado 'pin parental' en los Presupuestos, Martínez Vidal ha aclarado que esta medida está en marcha desde septiembre en la Región de Murcia, puesto que se requiere la autorización de los padres para actividades extraescolares y complementarias. "Ahora, se tendrán que perfilar los matices y posturas de los distintos grupos políticos", ha aseverado.

No obstante, ha eludido facilitar más datos porque el proceso de negociación sigue "abierto" y "no es conveniente por parte de ningún partido político mostrar la postura de cada uno de nosotros hasta que no se llegue a un acuerdo". Y es que, añade, si diera detalles del proceso de negociación "nunca llegaríamos a culminarlo".

Ha puesto como ejemplo Andalucía, donde "se han sacado adelante los Presupuestos", y cree que en Murcia también se va a alcanzar un acuerdo entre todos los grupos. "Ese es nuestro deseo, y estamos totalmente conformes", según Martínez Vidal, quien ha querido aclarar que ella no ha corroborado "en ningún momento" un acuerdo.

Así, ha considerado que se ha "malinterpretado" lo que quiso decir en la rueda de prensa que ofreció el pasado martes. "Lo que yo quise decir es que el Gobierno tiene la intención de llegar a un acuerdo y que, de la misma forma que se ha hecho en Andalucía, donde también hay un Gobierno en coalición, aquí no íbamos a adoptar una postura diferente", ha asegurado.

Al ser preguntada por si el preacuerdo de Presupuestos incluye el denominado 'pin parental', ha insistido en que "es una falta de respeto a la sede del Consejo de Gobierno" que ella trate "asuntos de partido". No obstante, ha señalado que la negociación incluye otros temas "igualmente importantes", a pesar de que se esté poniendo el "foco" en el 'pin parental', que "se está aplicando desde septiembre".

A su juicio, de lo que se trata es de que "hablemos de los puntos que tenemos en común y no de lo que nos diferencia", de forma que "todos pusiéramos de nuestra parte para intentar llegar a un acuerdo".

POSIBLE RESPALDO DEL PSOE

Martínez Vidal también se ha referido a la postura del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM-PSOE), que ha afirmado que está dispuesto a apoyar los Presupuestos para 2020 si Partido Popular y Ciudadanos asumen un conjunto de medidas entre las que se incluye la eliminación del 'pin parental' y la elaboración de un plan regional contra la pobreza y la exclusión social.

Al ser preguntada a este respecto, Martínez Vidal ha señalado que, al igual que sucede con la Ley de Protección Integral del Mar Menor y "cualquier otro tema de relevancia política suficiente", será debatido en la Asamblea. "Lógicamente, todas las aportaciones que se hagan por parte de los grupos políticos van a ser tomadas en consideración", ha señalado.

No obstante, explica que "eso forma parte del trámite parlamentario, y no de la decisión que se acuerde por parte del Consejo de Gobierno, que adoptará un acuerdo y la ley de presupuestos será sometida al trámite" en la Asamblea.