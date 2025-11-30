El Gobierno regional apoya los proyectos de restauración ecológica vinculados a los espacios naturales de la Comunidad

La Secretaria Autonómica De Energía, Sostenibilidad Y Acción Climática, María Cruz Ferreira, Durante La Inauguración Del Encuentro Europeo NORA 6. - CARM

MURCIA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Región de Murcia evidencia su apoyo por los proyectos de restauración ecológica vinculados a los espacios naturales, y más concretamente al Mar Menor, durante el encuentro europeo NORA 6, celebrado esta semana en la Universidad Politécnica de Cartagena, donde se reunieron científicos, administraciones y entidades de toda Europa, para avanzar en las estrategias de recuperación de la ostra plana (Ostrea edulis) y otros sistemas costeros.

En el acto inaugural intervino la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, que reafirmó que "la Región de Murcia no solo es sede, sino también protagonista activa de la innovación ambiental que hoy se debate en este foro internacional".

Ferreira destacó el trabajo que el Ejecutivo autonómico desarrolla en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) en el marco de la iniciativa NORA Oyster, "centrada en la restauración de la ostra plana en el Mar Menor".

En este sentido, recordó que la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor "participa activamente en los proyectos promovidos por el IEO a través del programa RemediOS-2", iniciativa científico-técnica orientada a evaluar estrategias de restauración y bioextracción mediante bivalvos.

"El Gobierno regional está incorporando la mejor ciencia disponible para acelerar la recuperación del ecosistema y contribuir, a través de soluciones basadas en la naturaleza, a mejorar la calidad del agua", señaló.

Durante su intervención, la secretaria autonómica subrayó que los bivalvos como la ostra plana son aliados ambientales estratégicos en la lucha contra la eutrofización. "Estos organismos actúan como auténticos biofiltros naturales: captan nutrientes en exceso, mejoran la transparencia del agua, contribuyen al equilibrio ecológico y, además, secuestran CO2 en sus conchas, favoreciendo la mitigación del cambio climático". Y añadió que los arrecifes de ostra "son auténticas fábricas de biodiversidad, refugio y zona de cría para multitud de especies marinas".

Ferreira hizo hincapié en que "la aportación del Gobierno regional al proyecto es estructural, con una inversión cercana a 70.000 euros, de los cuales un 30 por ciento procede de fondos propios". Esta financiación permite desarrollar acciones como la instalación y el mantenimiento de una plataforma flotante para la bioextracción de nutrientes, el ensayo del crecimiento de ejemplares de Ostrea edulis o la elaboración de estudios clave para planificar su ordenación espacial.

"Estamos trabajando en un Plan de Ordenación Espacial de la ostra nativa en el Mar Menor y en la hoja de ruta para lograr la clasificación sanitaria de sus aguas para el cultivo de bivalvos", indicó Ferreira, quien explicó que "ambos documentos serán esenciales para asegurar que la restauración ecológica y la actividad productiva vinculada a estos organismos se desarrollen con todas las garantías".

La secretaria autonómica también valoró la integración del proyecto en la red europea NORA, lo que permite contrastar avances con otros países y situar a la Región de Murcia "en el mapa internacional de la restauración marina". En este sentido, destacó que la celebración de NORA 6 en Cartagena "es el reconocimiento a años de colaboración entre Administración regional, comunidad científica y organizaciones ambientales".

Ferreira puso el foco en el compromiso del Gobierno regional con la sostenibilidad y la recuperación del Mar Menor: "la restauración del mayor símbolo natural de la Región no admite atajos. Requiere rigor científico, constancia administrativa y una inversión sostenida en el tiempo. Por eso estamos aquí, para asegurar que cada paso que damos se traduce en resultados medibles sobre el terreno".

Asimismo, felicitó al IEO-CSIC por organizar un encuentro que, a su juicio, "acerca la ciencia a la gestión pública y permite que las decisiones ambientales se basen en evidencia sólida y colaborativa". También animó a los participantes a "seguir impulsando proyectos que unan conocimiento, innovación y acción climática". "Desde el Gobierno regional -concluyó- seguiremos reforzando nuestra posición como administración comprometida, activa y corresponsable en la regeneración del Mar Menor y en la protección del patrimonio natural de la Región".