El Gobierno regional aprobará este jueves en el Consejo de Gobierno el anteproyecto de Ley de la Empresa Familiar

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, durante el acto de clausura de la 49 Asamblea General de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm). - KIKO ASUNCION FCO J ASUNCION

MURCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprobará este jueves, 24 de septiembre, el anteproyecto de Ley de la Empresa Familiar, una norma que pretende facilitar el relevo generacional y favorecer la continuidad de las empresas familiares de la Región de Murcia, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

López Miras ha explicado que la futura ley aportará un marco y nuevas medidas para que las empresas familiares viables puedan mantener su actividad, conservar el empleo y preservar el conocimiento acumulado durante generaciones.

El presidente realizó este anuncio durante la clausura de la 49ª Asamblea General de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm), en la que Tomás Martínez Pagán ha sido proclamado nuevo presidente de la organización, en sustitución de Alfonso Hernández Zapata, que ha estado nueve años al frente de la federación.

Durante su intervención, López Miras también avanzó que el Ejecutivo autonómico presentará próximamente la Estrategia para el Emprendimiento en la Región de Murcia hasta 2029, con medidas dirigidas a facilitar la puesta en marcha y el crecimiento de nuevas empresas.

El presidente ha señalado que el objetivo es facilitar que quienes quieran emprender puedan hacerlo, que los inversores encuentren un territorio preparado y que quienes quieran innovar dispongan del apoyo necesario.

LA INDUSTRIA REGIONAL CRECE UN 11%

En el ámbito industrial, López Miras ha destacado que la cifra de negocios de la industria regional acumula en lo que va de año un crecimiento del 11%, frente al 4,3% registrado en el conjunto de España.

Asimismo, ha señalado que la industria de la Región supera ya los 91.000 afiliados a la Seguridad Social, después de incorporar más de 2.800 trabajadores durante el último año.

El presidente ha vinculado estos datos a la actividad inversora de las empresas y al papel de los empresarios que están apostando por la Región de Murcia.