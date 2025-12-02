El Gobierno regional aprueba la oferta de empleo público de 2025 con 2.817 plazas para Salud, Educación y Administración

Los consejeros de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín; de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, y de Salud, Juan José Pedreño, durante la reunión de la Mesa General de Función Pública - CARM

MURCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Mesa General de Función Pública aprobó hoy la oferta 2.817 plazas de empleo público para 2025, que incluye 1.321 plazas para el área de Salud, 643 para Educación y otras 853 para el ámbito de Administración y Servicios.

Este órgano está presidido por el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín y en él participan los consejeros de Salud, Juan José Pedreño, y de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, así como las organizaciones sindicales con representación en la Administración, según han informado fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

El titular de Hacienda ha subrayado que esta oferta "muestra el compromiso del Gobierno regional con el empleo público frente a los continuos vaivenes y faltas de lealtad institucional del Gobierno central".

"En los últimos meses nos hemos encontrado sobre la mesa con importantes decisiones que afectan a los empleados públicos y de las que las comunidades no hemos participado en absoluto, como la propuesta sobre la situación del personal interino de hace unos meses, o el acuerdo para la subida salarial de los empleados públicos, del que nos enteramos la semana pasada y del que apenas tenemos información oficial a pesar de que tenemos que pagarlo y de que condiciona la elaboración de nuestros presupuestos y nuestra oferta de empleo público", ha señalado Marín.

En lo que se refiere a las 853 plazas de Administración y Servicios, un total de 389 son plazas libres que vienen a reforzar la plantilla de la Administración pública en diferentes áreas y cuerpos como los de administradores superiores, ingenieros técnicos agrícolas, veterinarios, gestores administrativos, arquitectos, educadores o trabajadores sociales.

Las 464 plazas restantes son de promoción interna para los empleados públicos, "con las que vamos mucho más allá del compromiso que alcanzamos en el año 2020 de convocar 1.100 plazas a lo largo de la legislatura, ya que hablamos de cerca de 1.500 plazas de promoción interna en un plazo de cinco años", ha explicado el consejero de Hacienda.

Marín ha señalado "el enorme esfuerzo" realizado por el Gobierno regional "para dar mayor estabilidad a la situación del personal interino". "En los últimos años nos hemos acogido absolutamente a todos los procesos de consolidación que se han convocado, y eso nos ha permitido incorporar a la Administración pública ni más ni menos que a un total de 12.551 interinos solo en los cuatro últimos ejercicios", ha añadido.

CONVOCATORIA RÉCORD EN EDUCACIÓN Y 4.658 PLAZAS EN SALUD EN SOLO 3 AÑOS

En lo que se refiere a Educación, la oferta de empleo 2025 para docentes contempla 633 plazas, de las que 588 son para el turno libre, 45 para la reserva de discapacitados y 10 plazas que se añaden para el cuerpo de Inspectores.

El titular de Educación, Víctor Marín, ha destacado que esta oferta de empleo "permitirá convocar 1.607 plazas para el cuerpo de Maestros en las oposiciones que se celebrarán el próximo año. Se trata de la mayor convocatoria de plazas de la historia de todos los cuerpos en la Región de Murcia, superando a la de este año para Secundaria, Formación Profesional y otros cuerpos, que ascendió a 1.595 plazas".

La convocatoria de oposición de 2026 incluirá plazas de la oferta de empleo 2025 y otras de ofertas de empleo y de la tasa de reposición de años anteriores que no se habían convocado aún. El objetivo de esta convocatoria es garantizar la estabilidad del personal docente y reducir la tasa de interinidad al ocho por ciento, como marca la Unión Europea.

En cuanto al área de Salud, de las 1.321 plazas, 1.224 corresponden al turno de acceso libre, mientras que el resto (97) son de promoción interna. El responsable de la Sanidad regional, Juan José Pedreño, ha señalado que "las 1.321 plazas aprobadas en la Mesa General, sumadas a las 3.337 plazas aprobadas en la Región en los últimos tres años a través de distintas ofertas públicas de empleo del SMS, van a suponer un total de 4.658 plazas".