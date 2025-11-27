El Gobierno regional apunta que una colilla mal apagada puede ser la causa del incendio del hospital Santa Lucía

Incendio del bloque 5 del Hospital Santa Lucía de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha indicado que "todo apunta a que, en este caso, una colilla mal apagada" podría ser la causa del incendio que este miércoles sufrió el bloque 5 del Hospital Santa Lucía de Cartagena.

Ortuño ha pedido esperar a que concluyan las indagaciones y los informes policiales "para saber cuál ha sido el origen o la causa de ese incendio".

Por otra parte, el consejero ha indicado que se ha solicitado un informe integral del edificio y que a raíz de las consideraciones técnicas que se recojan el Gobierno Regional "tomará las decisiones y las medidas oportunas y llevará a cabo las actuaciones necesarias para seguir mejorando y reforzando la seguridad de los pacientes y del personal sanitario". Estas actuaciones, ha añadido, "se llevarán a cabo porque así se determine en un informe técnico, no porque lo pida un grupo político".

Ortuño ha insistido en que "todos los edificios de la comunidad cumplen la normativa y están sometidos a inspecciones periódicas para garantizar que cuentan con las condiciones de seguridad necesarias".

Por último, también ha anunciado que la Consejería de Salud va a implementar una nueva campaña de concienciación para evitar que se fume en entornos hospitalarios, aunque, ha asegurado que no sabe "si será suficiente o si se puede hacer algo más".