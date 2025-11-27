La terraza, la fachada y algunas habitaciones, las zonas más afectadas por el incendio del Santa Lucía

Incendio del bloque 5 del Hospital Santa Lucía de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

El SMS comienza a evaluar los daños en el Hospital Santa Lucía e inicia las obras para aislar las zonas afectadas

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha comenzado la evaluación de daños y las actuaciones de acondicionamiento de las zonas afectadas por el incendio ocurrido este pasado miércoles.

Entre las principales áreas dañadas por el incidente se incluyen principalmente infraestructuras localizadas en la planta terraza del Bloque 5 y en las unidades de hospitalización de las plantas 2ª, 3ª, 4ª y 5ª, así como la cubierta de la fachada del recinto, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Así, han destacado como daños materiales "más relevantes" aproximadamente unos 400 metros cuadrados de las fachadas oeste y sur del Bloque 5 afectados por el fuego. El local comercial en la planta terraza, la estructura de protección solar y sombreado.

También hay daños importantes, en la cubierta del hospital, en 12 paneles de la instalación fotovoltaica y cinco extractores de aire.

En cuanto a las unidades de hospitalización, hay afectadas 14 habitaciones de las plantas tercera, cuarta y quinta que precisarán reforma integral.

Por otra parte, ya han realizado trabajos de aislamiento en los pasillos y ventanas mediante tabiquería de pladur, lo que permitirá utilizar las zonas que no resultaron dañadas.

Desde el SMS han asegurado que "todas las unidades de hospitalización afectadas ya han sido evaluadas, aseguradas y limpiadas". Asimismo, se han realizado revisiones generales para asegurar que todos los servicios médicos, quirúrgicos y administrativos se restablecen con normalidad, han explicado.

De forma progresiva y en función de la disponibilidad de las zonas, se irá trasladando a los pacientes que, como medida preventiva, fueron reubicados en otras unidades de hospitalización y en Rosell. Ayer se movilizaron 26 pacientes a este hospital, donde se han reforzado todos los equipos médicos y asistenciales para garantizar una atención de calidad y adecuada a sus necesidades.

En cuanto a la evaluación de los daños materiales, los técnicos siguen llevando a cabo un análisis exhaustivo de los elementos afectados, en especial los de la fachada del hospital. Además, la policía científica continúa con la investigación para determinar las causas exactas del incendio.