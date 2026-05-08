El Gobierno regional celebra el Día Internacional de los Museos con una programación especial para todos los públicos

La consejera Carmen Conesa, con el concejal de Cultura de Murcia, Diego Avilés, y directores de los museos regionales y municipales. - CARM

MURCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad se suma a la conmemoración del Día Internacional de los Museos 2026, promovido por el Consejo Internacional de Museos, que lleva por lema 'Museos uniendo un mundo dividido', con una programación en los seis museos regionales, que ha presentado este viernes por la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa.

Del 13 al 23 de mayo, los museos Arqueológico, de Bellas Artes, de Santa Clara y de San Juan de Dios, todos de Murcia; el de Arte Moderno de Cartagena; y el de Arte Ibérico de Mula, ofrecerán exposiciones, visitas guiadas, talleres, recreaciones históricas, actividades sensoriales, teatralizaciones y propuestas musicales y educativas dirigidas a todos los públicos y con carácter gratuito.

La consejera ha destacado que esta celebración "se convierte en una excelente ocasión que se nos brinda cada año para aproximarnos a estos muestrarios de arte, historia, ciencia y conocimiento", y expresó su confianza en que la programación que se ofrece "lleve a los ciudadanos a los museos y contribuya a darlos a conocer y a desvelar las muchas maravillas que encierran".

El sábado 16 de mayo se celebrará la jornada central, coincidiendo con el Día y la Noche de los Museos, con horarios ampliados hasta la una de la madrugada del domingo en todos los centros, excepto en el Museo de Arte Ibérico, que permanecerá abierto hasta las 22:00 horas del sábado.

La consejera ha subrayado que, de este modo, "los museos regionales vuelven a abrirse a la ciudadanía con una programación pensada para disfrutar, aprender y compartir, reforzando su papel como espacios de encuentro, cohesión social y transmisión de conocimiento".

El Museo Arqueológico de Murcia acoge la exposición 'Banquetes. El rito del vino entre iberos, griegos y romanos', junto a demostraciones de los proyectos educativos 'Apadrina una Pieza' y 'Grupos de Desarrollo de Patrimonio'. El sábado 16 contará con recreaciones históricas a cargo de la asociación 'Legio Prima', centradas en la alimentación en la Antigüedad. Además, del 19 al 22 de mayo se desarrollarán talleres sobre cerámica griega y romana y visitas guiadas especiales. El 18 de mayo, la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico y el de Santa Clara (ASAMAC) presentará el socio de honor y las bases del I Premio de Investigación Histórica 'Alfonso Carmona'.

El Museo de Bellas Artes presentará el proyecto fotográfico 'Argéntica IV', en colaboración con la Escuela de Arte, junto a actividades educativas. El sábado 16 se celebrarán talleres infantiles, representaciones teatrales, monólogos y un concierto final en el patio del museo con el grupo 'Tr3salcubo'. Durante la semana habrá encuentros interdisciplinares y talleres escolares, además de visitas guiadas, y el sábado 23 se celebrará una gincana infantil.

El Museo de Santa Clara acoge las exposiciones 'Espacio-Tiempo' y 'Documentos para la historia. El Monasterio de Santa Clara la Real desde la Edad Media'. Entre el 13 y el 15 de mayo se ofrecerán visitas guiadas con recorrido por la alberca del palacio andalusí. El sábado 16 se desarrollará un taller sensorial de cítricos, y el museo abrirá por la noche con su tradicional iluminación en el patio. Durante la semana se realizarán visitas escolares y una especial del conservador para presentar novedades como el dinar del Rey Lobo.

En el Conjunto Monumental de San Juan de Dios, el sábado 16 se celebrará un concierto especial a cargo del Conservatorio de Música de Murcia. A lo largo de la semana, se realizarán visitas guiadas tanto a la iglesia como a los restos islámicos del alcázar mayor.

El Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo inaugurará el 15 de mayo la exposición 'De la Materia a la Forma. Esculturas de Manuel Páez'. El sábado 16 habrá visitas guiadas y una demostración de pintura en directo a cargo del artista Nono García, y la jornada nocturna contará con música en directo del grupo 'Mi Flamenco'. El domingo 17 se celebrará un taller de ajedrez y nuevas visitas guiadas.

Finalmente, el MURAM inaugurará el 13 de mayo la exposición 'Carlos Gallego: Últimas miradas (1999-2002)'. La programación especial incluirá visitas a la colección permanente y al Palacio de Aguirre, así como talleres infantiles el sábado 16. También se desarrollará microteatro modernista en dicho Palacio y, por la noche, un concierto de música pop e indie en la plaza de la Merced.

Toda la programación podrá consultarse en la web 'museosregiondemurcia'. Las actividades son gratuitas, con inscripción previa a partir del 8 de mayo en los teléfonos de cada museo.