Gobierno regional, COEC y la Cámara de Comercio exigen al Ministerio avances en el FEVE y en la línea Cartagena-Albacete

MURCIA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional, junto con la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) y las Cámaras de Comercio de la Región, reclama al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible avances en la modernización y ampliación del ferrocarril de vía estrecha, FEVE, y la apertura y electrificación de la línea ferroviaria Cartagena-Albacete.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, mantuvo una reunión de trabajo esta semana con la presidenta de COEC, Ana Correa, y con el presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, Miguel Martínez, en la que reiteró la disposición del Gobierno regional a seguir trabajando de forma coordinada con los agentes económicos y sociales.

García Montoro destacó que "la modernización y ampliación del FEVE hasta Cabo de Palos y los municipios ribereños del Mar Menor es una actuación prioritaria y una reivindicación del Gobierno regional para mejorar la movilidad del Campo de Cartagena y del Mar Menor".

La Consejería elaboró, en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena y con el apoyo de la Asociación de Municipios del Campo de Cartagena y del Mar Menor, un borrador de protocolo que se remitió al Ministerio para definir las actuaciones necesarias en la línea de ancho métrico Cartagena-Los Nietos.

El titular de Fomento especificó que el documento elaborado por el Gobierno regional "establece hitos y recoge el compromiso de la Comunidad para llevar a cabo esa planificación, que debe ser financiada por el Ministerio antes de cedernos la infraestructura". En este sentido, añadió "ahora corresponde al Ministerio asumir sus competencias y concretar la financiación y los plazos para que esta infraestructura avance". García Montoro insistió en que el FEVE debe integrarse en "un sistema de transporte público moderno, eficaz y sostenible".

En relación con la línea ferroviaria Cartagena-Albacete, el consejero trasladó la preocupación compartida con el tejido empresarial y la asociación de consumidores Consumur por la ausencia de compromisos claros del Gobierno central para su electrificación y reapertura.

Y reiteró "la exigencia del Ejecutivo regional" para que se restablezcan los servicios de esta línea, que están inactivos desde 2022. "El horizonte planteado por el Ministerio para esta infraestructura resulta claramente insuficiente para las necesidades de la Región", señaló García Montoro, que defendió que esta conexión "es clave" para reforzar la competitividad del Puerto de Cartagena, mejorar la vertebración territorial, la movilidad sostenible de pasajeros y potenciar el desarrollo logístico e industrial del interior y el noroeste de la regional.

El consejero subrayó que "el Gobierno regional seguirá exigiendo al Ministerio una planificación cierta y coherente con los anuncios realizados públicamente", e insistió en que "la Región de Murcia necesita certezas, inversiones y calendario, no más demoras en infraestructuras ferroviarias que son estratégicas para nuestro desarrollo".

La reunión se enmarca en la ronda de contactos que la Consejería mantiene con asociaciones de consumidores, ayuntamientos y organizaciones y entidades empresariales para reforzar una posición común en defensa de las principales infraestructuras ferroviarias pendientes en la Región de Murcia.