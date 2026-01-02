El Gobierno regional confirma los avances en la recuperación de varias especies amenazadas

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante la rueda de prensa balance 2025 de la Consejería. - CARM

MURCIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El estado de la biodiversidad regional el pasado año fue el mejor desde que existen registros sobre este indicador medioambiental. Así lo afirmó el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante el balance anual de su departamento, en el que confirma los avances en la recuperación de varias especies amenazadas "Hay un aumento ilusionante, fruto de un trabajo bien definido y ejecutado", destacó el consejero.

Linces, tortugas bobas, buitres leonados, caballitos de mar, nacras o cercetas pardillas forman parte de un listado de especies que en 2025 experimentaron un notable aumento de sus poblaciones y que, de estar extinguidas, como fue el caso del buitre leonado, ahora contemos con 319 parejas y una población total de 774 ejemplares.

Además del buitre, el consejero también destacó que 2025 "fue el año con más liberaciones de tortugas bobas, con 94 ejemplares que volverán a nuestras playas a desovar en el futuro, consolidándonos como 'Territorio Tortuga'". También resaltó la incipiente recuperación de la fauna del Mar Menor, y se ha constatado la presencia de ejemplares juveniles de especies emblemáticas como los caballitos de mar y las nacras, que cuentan en este ecosistema con un santuario para su desarrollo.

El consejero se refirió al nacimiento de dos camadas de cinco cachorros de lince en Tierras Altas de Lorca, a los que se sumarán en 2026 ocho nuevos ejemplares que serán liberados en breve; así como a que la Región "es ya un hogar seguro para las cercetas pardillas, una especie de pato catalogado en peligro de extinción y del que registramos el pasado año la reproducción de cinco parejas en libertad en humedales de Lorca y Mazarrón, con una producción de 42 pollos".

Vázquez recordó que las 4.000 hectáreas de montes sobre los que su departamento actuó en 2025 para combatir los efectos de la sequía se verán ampliadas en 7.000 adicionales a través de nueve proyectos de emergencia forestal por 8,3 millones de euros, lo que elevará la inversión acumulada a los 19 millones. Así incidió en que "todos los contratos están ya ejecutándose, para adaptar nuestras masas forestales a esta nueva realidad", y que la Región "es ya el laboratorio donde Europa ensaya sus políticas más avanzadas de reforestación y silvicultura".

Por otra parte, el consejero informó de que esta misma semana se adjudicó la contratación de la redacción del proyecto técnico que permitirá transformar lo que fue la terminal de pasajeros del aeropuerto de San Javier en el Centro de Conservación y Recuperación de Especies del Mar Menor (OM2), una infraestructura que le permitirá desarrollar su labor de conservación, investigación científica y educación ambiental del ecosistema.

Vázquez resaltó que la adjudicación del proyecto -por 267.768 euros- suscitó el interés de hasta siete equipos de arquitectura, resultando finalmente ganador el presentado por el equipo liderado por el arquitecto José Manuel Chacón, responsable de actuaciones anteriores en edificios emblemáticos, como el Cuartel de Instrucción de Marinería o el frente marítimo de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

El consejero insistió en que el diseño "incluye 16 tanques marinos con 854.000 litros de capacidad, destinados a la conservación y recuperación de especies marinas, especialmente autóctonas del Mar Menor, así como laboratorios y áreas técnicas para investigación, análisis y atención veterinaria". Asimismo, el centro, que será visitable, contará con "espacios de divulgación y formación para educación ambiental y sensibilización sobre la biodiversidad marina".

UN EJEMPLO EN LA FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

En el área de Universidades, Juan María Vázquez afirmó que el pasado fue "el año con la mejor financiación para las universidades públicas de la historia, algo que refrendan tanto el propio informe del Ministerio como ambos rectores", y puso el acento en que este logro "se alcanza a pesar de que somos una comunidad infrafinanciada".

El consejero insistió en que, en el fomento de la investigación, se cumplió con la mejor y más dotada económicamente convocatoria de atracción de talento, la Saavedra Fajardo y quiso remarcar "como transformamos la innovación científica en empleo, proceso y productividad para la Región con la convocatoria de las pruebas de concepto, así como la ruptura del techo de asistencia a la Semana de la Ciencia y Tecnología, con más de 30.000 asistentes".

Finalmente, Vázquez puso como ejemplo la Región tanto en la medición de la calidad del aire como en la restauración ambiental. En el primer caso, destacó que gracias a la colaboración con el grupo de investigación de la UMU "contamos con la red más avanzada de Europa cuya renovación integral completamos el pasado año y que el propio Ministerio para la Transición Ecológica quiere usar como modelo para el resto de autonomías". Juan María Vázquez aseguró que la red seguirá creciendo, pasando de las actuales 11 estaciones a un total de 17.

Respecto a la recuperación de antiguas balsas mineras, el consejero puso como ejemplo a nivel europeo la actuación en las nueve hectáreas de El Lirio completada en 2025, a la que sigue ya San Cristóbal en Mazarrón, dotada con 1,5 millones, que se encuentra muy avanzada -más del 70 por ciento de ejecución- y que a principios de este año verá culminada su fase final de sellado.

COLABORACIÓN LEAL ENTRE ADMINISTRACIONES EN EL MAR MENOR

Vázquez desveló la cifra total de biomasa retirada el pasado año de la ribera del Mar Menor, 8.820,83 toneladas, "una cifra que representa un aumento del 34 por ciento respecto a 2024 y tres veces y medio más de lo retirado en 2023, reflejando el refuerzo del operativo". Un refuerzo que se hizo patente tras la DANA Alice, cuando más de 120 personas se sumaron al dispositivo minimizar sus efectos.

En el ámbito del Mar Menor, Juan María Vázquez quiso señalar "la colaboración leal entre administraciones para trabajar por su mejora", ejemplarizado en el proyecto 'Recupera', "una iniciativa pionera y ejemplar en España, basada en la innovación y la ciencia para avanzar en la desnitrificación, y que por primera vez actuará en el acuífero, como siempre hemos defendido como actuación clave para recuperar nuestro Mar Menor".

Respecto al Plan Industrial, el consejero anunció que el borrador está prácticamente finalizado y que espera presentarlo a principios de este año, incorporando el nuevo objetivo 'Más Conectada' para hacer frente a retos globales como la inteligencia artificial o la ciberseguridad. Vázquez conectó el desarrollo del plan con los logros en torno a la mejora de la planificación de la red eléctrica regional.

"No habría Plan Industrial sin la adecuada red", apuntó el consejero, que recordó que el pasado 2025 "conocimos el borrador de planificación, que incorporaba el 74 por ciento de las actuaciones solicitadas por el Gobierno regional", con una inversión de 380 millones, y dos principales logros: poner fin al desierto energético en el Noroeste y solucionar el posible colapso del Valle de Escombreras y sus proyectos de hidrógeno verde y biocombustibles.

"Pero para nosotros no es suficiente, y ya hemos presentamos hasta ocho alegaciones para desbloquear proyectos con 1.680 MW de demanda de potencia ya identificada, y que nos permitirían atender tanto proyectos industriales como residenciales para nuevas viviendas".