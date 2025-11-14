Gobierno regional contribuye a mejorar la seguridad en Cartagena con el incremento de las ayudas a la Policía Local

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El compromiso del Gobierno regional con la mejora de la seguridad ciudadana en Cartagena se ha puesto de manifiesto de nuevo con las subvenciones concedidas a su Ayuntamiento para dotar de más y mejores medios a la Policía Local.

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha asistido este viernes al acto institucional de celebración del patrón de la Policía Local de Cartagena, San Leandro, donde se refirió a la Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana 'Región de Murcia + Segura' del Gobierno regional, que permitirá reforzar el servicio policial y, de este modo, la seguridad de las personas.

En el ámbito de este programa, el consejero ha avanzado que "el Ejecutivo regional desplegará medidas dirigidas a establecer una seguridad cercana, innovadora y compartida, que fomentará la cooperación entre los ayuntamientos".

Entre estas actuaciones destaca el aumento de las plantillas de policías locales, hasta alcanzar los 3.000 agentes en el año 2030, la implantación de comisarías móviles o la creación de un programa de gestión policial, entre otras.

"La Región es segura, pero queremos que lo sea más y, para ello, los agentes necesitan los recursos materiales para acometer con solvencia su trabajo", subraya Ortuño, quien ha informado acerca de la inyección de 1.336.146 euros concedida al Ayuntamiento de Cartagena en 2024, lo que supone un incremento de 184.424 euros respecto a la anterior, esto es, una subida del 16 por ciento.

De esta cantidad, 1.096.521 euros se destinan a contribuir a hacer frente a los gastos de personal de la Policía Local y casi 240.000 a la adquisición de medios materiales para que los agentes desarrollen su función de proteger y auxiliar a los ciudadanos.

Además de estos vehículos, la subvención ha permitido también al Ayuntamiento comprar 15 armas cortas, cartuchos para la galería de tiro y botas de uniforme de los policías.

Junto a estas adquisiciones, el programa de ayudas a las policías locales 2021-2025 de la Comunidad, gestionado desde la Dirección General de Administración Local, hará posible incorporar a la flota un vehículo especial destinado a labores de vigilancia como patrulla rural, cuyo objetivo será atender a la población que reside en zonas diseminadas y alejadas del casco urbano.

Esta compra se encuentra en fase de licitación, por lo que podrá estar en servicio antes de que finalice el año. Todos los municipios de la Región se han beneficiado de una subvención para sumar este vehículo especial para desplazamientos a zonas de difícil acceso, bien por la propia orografía, bien por el hecho de haberse visto afectadas por fenómenos meteorológicos adversos, como puede suceder en caso de que se produzcan lluvias torrenciales.

Para ello, dispone del equipamiento adecuado, así como el kit funcional para el puente de luces en techo y la rotulación 'Patrulla Rural', junto al escudo de la Comunidad.

La Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana 'Región de Murcia + Segura' conlleva igualmente inversiones en materia de infraestructuras en Cartagena.

En este sentido, hace apenas un mes el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, inauguró el cuartel de la Policía Local en Cuesta Blanca, una instalación moderna, accesible y con capacidad de servicio a los núcleos rurales del entorno.

A este cuartel se unirá en 2026 el del barrio de Los Dolores, que también recibirá financiación de la Comunidad y cuyas obras siguen avanzando, mientras también está previsto construir en la ciudad portuaria el nuevo cuartel de Policía Local de La Aljorra.

Antes de que finalice el año, en el marco de la Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana 'Región de Murcia + Segura' del Gobierno regional, la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias aprobará una nueva partida para que los ayuntamientos adquieran más medios materiales para que sus Policías Locales cumplan con autosuficiencia sus cometidos y competencias.

Como ha sucedido en la anterior convocatoria, cada municipio decidirá en qué quiere emplear esta dotación, que puede ser para adquirir armas cortas de fuego, etilómetros, alcoholímetros, drogotest, radares y sonómetros.

También drones, material informático, sistemas de video vigilancia en espacios públicos o para el control del tráfico, sistemas de transmisión y comunicaciones, cámaras fotográficas o lectores CDR, así como para la adquisición de vehículos. Por primera vez, además, podrán aplicar estas ayudas para realizar mejoras en las dependencias, cuarteles e infraestructuras policiales.