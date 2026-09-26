Gobierno regional destaca el papel de los aparejadores para lograr una edificación más sostenible, eficiente y accesible

Acto organizado por el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región de Murcia - CARM

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional destacó ayer el papel esencial de los aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de la edificación para avanzar en la calidad de los edificios y la transformación de las ciudades, durante el acto organizado por el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región de Murcia.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, puso en valor la colaboración del Colegio en la elaboración del Decreto-ley de Vivienda Asequible, cuyas aportaciones han contribuido a diseñar una norma orientada a movilizar suelo, reducir los tiempos de tramitación y aumentar la oferta de vivienda para jóvenes y familias.

García Montoro resaltó asimismo la trayectoria conjunta del Gobierno regional y el Colegio en los Premios de Calidad en la Edificación, que nacieron hace ya 22 años y cuya undécima edición se encuentra en marcha. La nueva convocatoria incorpora categorías como dirección de ejecución en obra nueva, seguridad y salud e innovación y divulgación, junto a las de conservación, rehabilitación, sostenibilidad y eficiencia energética y accesibilidad.

Durante el acto, el consejero felicitó a los profesionales reconocidos por sus 25 y 50 años de trayectoria y agradeció al Colegio su colaboración y compromiso con la mejora de la edificación y el futuro del sector en la Región de Murcia.