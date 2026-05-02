El Gobierno regional destina 550.000 euros a reforzar las unidades de apoyo de los centros especiales de empleo

MURCIA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional destina más de medio millón de euros a reforzar las unidades de apoyo de los centros especiales de empleo con la apertura de una nueva convocatoria de ayudas del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social.

En concreto, estas ayudas, por valor de 550.000 euros, permitirán que estos centros refuercen la atención de sus unidades de apoyo mediante la contratación de personal técnico especializado. Así, estas unidades posibilitan a las empresas de empleo protegido contar con equipos de especialistas que ayudan a trabajadores con discapacidad con especiales dificultades a adquirir las competencias y habilidades necesarias para desempeñar su puesto, así como a superar posibles barreras en su proceso de adaptación.

El SEF subvenciona los costes laborales y de Seguridad Social de los profesionales que integran estos equipos que acompañan a la persona con discapacidad tanto en su incorporación como en su permanencia y progresión dentro de los centros. La cuantía de las ayudas asciende a 1.440 euros anuales por cada trabajador con discapacidad contratado de forma indefinida o mediante contratos temporales de duración igual o superior a seis meses.

La directora general del SEF, Pilar Valero, destacó que "reforzar las Unidades de Apoyo permite que estas empresas dispongan de los recursos técnicos necesarios para transformar las barreras en oportunidades, lo que impulsa la autonomía y la confianza de las personas con discapacidad y pone en valor su enorme potencial dentro del mercado laboral protegido".

Entre los perfiles profesionales subvencionables se encuentran psicólogos, trabajadores sociales y otros especialistas vinculados a la actividad del centro, que se encargarán de tutelar y acompañar al trabajador en el desempeño de sus funciones. Las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 25 de mayo a través de la Sede Electrónica de la Administración regional.

Esta convocatoria se enmarca en el conjunto de medidas que el Gobierno regional mantiene activas para favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad, tanto en el mercado ordinario como en el protegido.

Entre ellas destacan las ayudas directas para sufragar costes salariales de los centros especiales de empleo, los incentivos a la contratación indefinida en empresas ordinarias -que pueden alcanzar los 7.500 euros en función del grado de discapacidad y del sexo de la persona contratada-, así como programas de formación específica y fomento del autoempleo dirigidos a este colectivo.