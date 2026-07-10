El Gobierno regional impulsa 68 proyectos para mejorar la gestión de biorresiduos con 19,4 millones

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, y el alcalde de Blanca, Pablo Cano, junto a los tres nuevos vehículos de recogida de residuos urbanos para el mencionado municipio. - CARM

BLANCA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional ha canalizado la inversión de 19.410.774 euros para financiar 68 proyectos de implantación o mejora de los sistemas de recogida separada de biorresiduos destinados a instalaciones específicas de tratamiento biológico, según ha informado la Comunidad.

Así lo ha afirmado este viernes el consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante la presentación en Blanca de una de estas iniciativas, que también incluyen mejoras en la gestión de residuos textiles y aceite de cocina usado, construcción y mejora de ecoparques y puntos limpios móviles, proyectos de digitalización en materia de residuos y construcción y mejora de plantas de tratamiento de biorresiduos.

"La gestión de estos 19,4 millones, de los que cerca de 17 proceden de fondos europeos Next Generation, ha permitido que 29 ayuntamientos mejoren sus sistemas de recogida y gestión de residuos", ha apuntado Juan María Vázquez, quien ha destacado los 5,4 millones de euros destinados a una planta en Cartagena "que ya gestiona 20.000 toneladas anuales de residuos biodegradables, como restos de comida y poda, que podrán así reutilizarse".

El consejero también ha resaltado la inversión de más de 3,4 millones de euros para la planta de tratamiento de biorresiduos en San Javier también ya operativa y los 1,3 millones para implantar la recogida separada de estos biorresiduos en la ciudad de Murcia.

Juan María Vázquez ha realizado esta valoración durante la presentación en Blanca de dos vehículos para mejorar la recogida de biorresiduos y los nuevos contenedores para su depósito, junto al alcalde, Ángel Pablo Cano. "Blanca es un ejemplo del uso eficiente de estos fondos, al aprovechar un total de 271.811 euros para implantar la recogida separada de este tipo de residuos", ha apuntado el consejero.

Una de las líneas más exitosas, ha señalado Vázquez, han sido la construcción de nuevos ecoparques y puntos limpios en 18 municipios, y que ha sumado más de 4 millones de euros.

Medio Ambiente ha desarrollado convocatorias en régimen de concurrencia competitiva durante los años 2022 y 2023, así como subvenciones directas en 2025, destinadas a un total de 29 ayuntamientos de la Región con el fin de posibilitar la ejecución de estos proyectos y avanzar en el cumplimiento de la normativa estatal y europea.

Además de los proyectos que han beneficiado a Abarán, Albudeite, Alcantarilla, Aledo, Alguazas, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, Blanca, Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Ceutí, Fortuna, Fuente Álamo, Jumilla, La Unión, Librilla, Lorquí, Los Alcázares, Moratalla, Mula, Murcia, San Pedro del Pinatar y Totana, los fondos han permitido a la Dirección General de Medio Ambiente poner en marcha cuatro proyectos de digitalización y apoyo a la implementación de la normativa de residuos que han sumado 921.226 euros.

Los municipios beneficiarios de estas ayudas han aportado un porcentaje de recursos propios para afrontar las inversiones que suman un 12%, para un total de 2,4 millones de euros.

Para que la Unión Europea efectuara el desembolso económico era necesario alcanzar un mínimo de proyectos, que en el caso de la Región de Murcia era de 51, hito superado al haberse ejecutado 68.