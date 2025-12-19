El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, junto a la alcaldesa de Fortuna, Catalina Herrero, y el secretario general de la Consejería José Francisco Lajara - CARM

FORTUNA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional impulsa el desarrollo urbano y residencial de Fortuna con el desbloqueo de suelo estratégico, permitido con la aprobación del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) que mantenía en suspenso áreas de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable, tanto residencial como destinado a actividades económicas.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, junto a la alcaldesa de Fortuna, Catalina Herrero, ha informado de la aprobación definitiva del PGMO y ha destacado que "este desbloqueo dotará al municipio de mayor seguridad jurídica y abre la puerta al desarrollo económico y social de Fortuna, respondiendo a las necesidades de crecimiento urbano que viene acumulando desde hace más de quince años".

García Montoro ha indicado que "la medida es un paso decisivo para la ordenación del municipio, garantizando su desarrollo equilibrado y sostenible, y reforzando el compromiso del Gobierno regional con el crecimiento planificado en todos los municipios de la Región de Murcia", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Tras la nueva orden, prácticamente la totalidad del suelo urbano es apto para su desarrollo, incluyendo la totalidad del suelo urbano consolidado y 13 de las 15 unidades de actuación de suelo urbano no consolidado, fundamentales para los crecimientos residenciales del municipio, "lo que supone un impulso clave para atraer inversión que permitirá ampliar la oferta de vivienda asequible y usos terciarios", ha insistido el responsable regional.

Lo mismo sucede con la gran mayoría del suelo urbanizable sectorizado, así como una parte importante de los suelos urbanizables especiales y no sectorizados, que facilitará un crecimiento ordenado del municipio en los próximos años, alcanzando cerca del 86 por ciento del suelo del término municipal aprobado y el cien por cien del suelo industrial.

VIVIENDAS PARA FAMILIAS VULNERABLES

La Consejería ha adquirido dos viviendas en Fortuna destinadas a familias en situación de especial vulnerabilidad, dentro del 'Programa de acompañamiento al realojo de familias en situación de exclusión social y residencial cronificada' (PARES).

Las viviendas, con una inversión de 221.000 euros, cofinanciadas con Fondos FEDER y FSE de la Unión Europea, se cederán al consistorio de Fortuna, que se encargará de su mantenimiento, así como de formalizar los contratos de cesión de uso con las familias beneficiarias, garantizando además el acompañamiento social necesario, todo ello a través de sus servicios sociales y en colaboración con la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, y la asociación Habito.

INVERSIÓN EN CARRETERAS

El consejero ha recordado que el Gobierno regional está realizando inversiones por valor de 1,7 millones de euros en actuaciones de mejora de la red regional de carreteras a su paso por el municipio de Fortuna.

El pasado octubre finalizaron las obras de la nueva glorieta construida en la RM-423, una vía que une Fortuna con la carretera de Alicante (N-340) por Cobatillas y que da acceso a la urbanización Los Periquitos, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y ordenar los accesos de la zona.

La actuación ha supuesto una inversión regional de 563.496 euros y mejorará la movilidad y la confortabilidad de los más de 2,8 millones de usuarios que circulan anualmente por esta vía.

A esta rotonda se suman los 354.495 euros invertidos en la glorieta de la intersección de la RM-A7 con el camino vecinal que da acceso al campo de fútbol municipal y a varias viviendas, así como otras obras por importe de 241.204 euros para reforzar la seguridad vial en distintos puntos del municipio.

Por otro lado, se van a invertir más de 600.000 euros en la construcción de una glorieta y la ordenación de accesos en la entrada de Fortuna por la carretera RM-411, con el objetivo de mejorar la conexión con la autovía A-30 y con los municipios del entorno.