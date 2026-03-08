Gobierno regional impulsa el intercambio de buenas prácticas en turismo sostenible en Europa con el proyecto 'SlowDown'

La directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte (3d), en la bahía de Somme. - CARM

MURCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia participó esta semana en Amiens (Francia) en una visita de trabajo en el marco del proyecto europeo 'SlowDown' Interreg Europe, centrado en el desarrollo de modelos turísticos más sostenibles y respetuosos con el territorio.

La directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, intervino en un programa desarrollado a lo largo de tres jornadas en el que ha conocido iniciativas vinculadas al turismo de naturaleza, la movilidad sostenible y la valorización de los recursos locales en la región francesa de Picardía.

El programa ha incluido la visita a los Hortillonnages de Amiens, conocidos como los 'jardines flotantes', donde se desarrollan proyectos relacionados con la agricultura sostenible y la producción de proximidad, así como un recorrido por distintos espacios patrimoniales de la ciudad, entre ellos el Beffroi, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

Uno de los momentos centrales de la agenda fue la visita a la Bahía de Somme, un espacio natural protegido de referencia en Europa. Allí la delegación regional conoció el Parque Ornitológico de Marquenterre, ejemplo de gestión sostenible del turismo de naturaleza y de conservación del entorno.

La agenda de trabajo se completó con encuentros técnicos sobre herramientas para medir la huella de carbono en el sector turístico, estrategias de promoción de destinos sostenibles y proyectos que integran gastronomía local, producción ecológica y economía circular.

La directora general destacó que "este tipo de intercambios permiten conocer experiencias que están funcionando en otros territorios europeos y que pueden servir de inspiración para seguir avanzando hacia un modelo turístico más sostenible y competitivo", y añadió que "desde el Gobierno regional trabajamos para impulsar un turismo que ponga en valor el territorio, respete el entorno y genere oportunidades de desarrollo para los destinos".

Esta visita se enmarca en el programa de intercambios del proyecto europeo 'SlowDown', que reúne a distintos socios europeos con el objetivo de mejorar las políticas públicas relacionadas con el turismo sostenible y de proximidad mediante la puesta en común de buenas prácticas y experiencias.