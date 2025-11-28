El Gobierno regional invierte casi medio millón de euros en la mejora del camino rural de Benferri, en Santomera

La consejera Sara Rubira junto al alcalde de Santomera, Víctor Martínez, en el camino de Benferri - CARM

SANTOMERA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Autónoma ha concluido las obras de acondicionamiento y refuerzo del camino rural de Benferri, en el término municipal de Santomera, una infraestructura que da acceso a explotaciones agrícolas y zonas de regadío históricas del municipio, según informaron fuentes del Gobierno regional y del Ayuntamiento en sendos comunicados.

La actuación, solicitada desde hace años por agricultores, residentes y el propio Consistorio de la localidad, ha supuesto una inversión total de 477.941 euros, cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) dentro del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, junto con el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, ha visitado este viernes el camino, que presenta ahora un firme completamente rehabilitado, una nueva capa de rodadura y mejoras significativas en drenaje y seguridad vial.

Rubira ha destacado que la mejora del camino de Benferri "era una demanda histórica de Santomera, impulsada también por su Ayuntamiento. Esta actuación garantiza seguridad, accesibilidad y apoyo directo al sector agrícola, y demuestra el compromiso del Gobierno regional con el desarrollo rural y con las infraestructuras que vertebran nuestro territorio".

El camino, de 2.495 metros de longitud, conecta la carretera regional RM-414 con la provincia de Alicante, constituyendo una vía esencial para el tránsito agrícola y el acceso a numerosas explotaciones intensivas de la zona.

Las actuaciones han permitido corregir el deterioro acumulado del firme, mejorar el drenaje transversal y longitudinal y reforzar estructuralmente la vía para alargar su vida útil.

La intervención, ejecutada por la Dirección General del Agua, ha incluido la formación y limpieza de cunetas, reparación de zonas dañadas, ejecución de capas intermedias y de rodadura con aglomerado asfáltico, adecuación de accesos y renovación completa de la señalización vertical y horizontal.

Asimismo, se han instalado elementos de protección vial en puntos sensibles y se han mejorado las conexiones con caminos secundarios.

También se ha realizado el desbroce de márgenes y el fresado del firme existente en las zonas colindantes con acerados y accesos, con el fin de mejorar la visibilidad y optimizar el drenaje de la vía.

Rubira ha subrayado que "invertir en caminos rurales es invertir en agricultura, en empleo y en oportunidades. En este caso, además, se trata de una actuación que responde a una necesidad trasladada reiteradamente por el Ayuntamiento de Santomera y por los propios usuarios del camino".

Por su parte, el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, ha indicado que la inversión de la Comunidad es "fundamental para mejorar la movilidad en las zonas agrícolas, reforzar la seguridad vial y facilitar el trabajo diario de cientos de agricultores del municipio".

Martínez ha explicado que las actuaciones han permitido intervenir de manera integral en vías estratégicas en los últimos años. Así, la Vereda de Pepeles recibió una inversión de 76.376 euros para acondicionar 1,3 kilómetros, mientras que en Cuatro Esquinas se destinaron 74.862 euros para renovar un tramo de 1,8 kilómetros.

El camino de Orilla del Azarbe ha sido objeto de dos actuaciones: una primera intervención con 227.839 euros sobre 4 kilómetros, y una segunda aportación de 47.600 euros para completar mejoras adicionales. Los caminos del Depósito y de la Cañada Perdida han contado con 363.220 euros, que permitieron actuar sobre 4,7 kilómetros.

Por su parte, el camino de los Zancas ha sido mejorado mediante una inversión de 40.600 euros, mientras que el camino de la Mina recibió 46.900 euros, destinados a la renovación de 1,3 kilómetros.

El camino de la Venta ha sido uno de los tramos con mayor inversión, alcanzando los 542.704 euros para acondicionar 3,4 kilómetros. En el camino del Olivo se invirtieron 53.100 euros para renovar sus 650 metros.

Martínez ha destacado que esta inversión "refuerza nuestra apuesta por dignificar la huerta y mejorar la red de comunicaciones rurales, fundamentales para la actividad agrícola y para la vida diaria de muchas familias del municipio".

Asimismo, ha agradecido al Gobierno regional "su compromiso para atender una demanda histórica y estratégica para Santomera".

"Con estas actuaciones, Santomera avanza en la modernización de su red de infraestructuras rurales, esenciales para la competitividad del sector primario y para garantizar un acceso seguro y eficiente en todo el entorno agrario", ha concluido el regidor.