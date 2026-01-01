El Gobierno regional invirtió casi 177 millones de euros durante 2025 a en la atención a personas mayores

El programa 'Cercanos' incluye un servicio de peluquería a mayores que viven en entornos rurales - CARM

MURCIA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional reforzó la atención a las personas mayores durante 2025 con diferentes actuaciones dirigidas a mejorar su autonomía y promover su bienestar, con una inversión de 166.871.000 euros, un 8,48 por ciento más que en el ejercicio anterior.

En esa ampliación de recursos para que la red de atención regional se extienda al mayor número de beneficiarios posible, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad incrementó en 2025 en un centenar el número de plazas en residencias para personas mayores de 65 años, en las que el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) tiene plazas concertadas o conveniadas. Aumento al que ha destinado 1,5 millones de euros, que ha permitido que la cifra del número de plazas de este tipo roce las 7.000, según informaron fuentes del Gobierno regional en una nota de prensa.

También ha ampliado en 47 las plazas para personas mayores en centros de día, con una financiación que alcanza los 500.000 euros. Una atención que les permite permanecer el mayor tiempo posible en su entorno habitual, disponiendo de apoyo especializado.

La inversión destinada a centros de día en la Región, que ha superado en 2025 los 14 millones de euros, beneficia a más de 1.300 mayores. Mejoras implementadas en el marco de un nuevo modelo de cuidados de larga duración, a partir del que se están creando espacios más individualizados y adaptados a las necesidades de los usuarios.

El plan regional 'Más que un hogar' facilita que cerca de 8.000 personas mayores se sientan como en casa en residencias y centros de día a la vez que reciben una atención integral especializada. Este plan está dotado con una inversión de más de 6 millones de euros.

TELEASISTENCIA Y AYUDA A DOMICILIO

A fin de que las personas mayores puedan continuar en su hogar el mayor tiempo posible, junto a su entorno más cercano y garantizando su calidad de vida, desde el Gobierno regional se ofrece la ayuda a domicilio, un servicio financiado con 27 millones de euros anuales, que cuenta con casi 4.000 beneficiarios. Este apoyo para los usuarios y sus familias está dirigido a personas mayores, y también a personas con discapacidad o en situación de dependencia.

Además, desde la Consejería de Política Social se ha destinado una inversión de más de 4 millones de euros para el servicio de Teleasistencia, que atiende a personas mayores, para que puedan continuar viviendo en su hogar, además de a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad. Este servicio, que se ha mejorado y ampliado, con tecnologías de apoyo complementarias, se presta de forma gratuita a 16.840 personas, casi 4.000 más que el año anterior.

AYUDAS PARA PERSONAS MAYORES

Asimismo, Política Social incrementó en un millón de euros la financiación de las ayudas para personas mayores vulnerables que tengan que afrontar gastos extraordinarios como adaptación de viviendas, tratamientos bucodentales, gafas y audífonos. La inversión, tras duplicar la dotación presupuestaria, se ha elevado hasta los 2 millones de euros. En la convocatoria de 2025, más de 1.200 mayores han recibido esta ayuda.

Y entre las ayudas ofrecidas por el Gobierno regional también destacan aquellas dirigidas a financiar proyectos de innovación en la atención a personas mayores. Se trata de una dotación de 1,2 millones de euros que se ha destinado a 16 ayuntamientos de la Región para poner en marcha proyectos tales como aquellos de acompañamiento a mayores en situación vulnerable, digitalización de centros de día, acciones contra la soledad no deseada o actividades intergeneracionales y herramientas para facilitar la atención en el hogar.

RENOVACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL 'CERCANOS'

Otra de las inversiones destacadas de la Consejería de Política Social para apoyar a las personas mayores, en este caso, a aquellas que viven alejadas del centro o en el entorno rural de la Región, es la destinada al programa regional 'Cercanos'. Una iniciativa que ya atiende a cerca de 14.000 personas mayores de 65 años en toda la Comunidad y que está permitiendo facilitarles servicios a domicilio de peluquería, podología, atención psicológica o fisioterapia.

También promueve otras actividades, como talleres de mantenimiento de la capacidad mental o mejora de habilidades de autocuidado, dirigidas a fomentar la vida activa y la autonomía de los beneficiarios.

El Gobierno regional ha destinado más de 1,6 millones de euros de fondos propios a este programa, que ha renovado para este 2026 tras constatar el impacto positivo que ha tenido durante el pasado año en los 15 municipios de la Región en los que se ha implantado.

Este programa contribuye a evitar el aislamiento social y la soledad no deseada en las personas mayores, una prioridad para la Consejería de Política Social, que ha elaborado una Estrategia regional con ese objetivo. El documento, en la recta final de su tramitación antes de ser aprobada en Consejo de Gobierno, ha sido diseñado en colaboración con ayuntamientos y entidades del Tercer Sector.

En el mes de diciembre, el Consejo Asesor de Personas Mayores daba su visto bueno a la Estrategia Regional contra la Soledad no Deseada en las Personas Mayores, que establecerá una hoja de ruta para identificar con mayor eficacia situaciones de riesgo de aislamiento y reforzará los programas de acompañamiento para prevenirlo. Además, mejorará la coordinación de todos los agentes implicados en el cuidado de los mayores y establecerá medidas como campañas de concienciación ciudadana o que promuevan la participación social.