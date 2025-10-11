Gobierno regional mantiene desplegados a casi un centenar de profesionales y 16 vehículos en San Javier y Los Alcázares

Los Alcázares tras el paso de la borrasca Alice. La rambla de Los Alcázares. - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional mantiene desplegado en Los Alcázares y San Javier un dispositivo compuesto por 95 profesionales y 16 vehículos para ayudar en labores de achique en garajes, así como en otras acciones de apoyo que permitan recuperar el tránsito mediante labores de baldeo.

El dispositivo se puso en marcha esta madrugada, a partir de las 4, con un operativo de 19 personas y cuatro vehículos, y se ha ido elevando hasta alcanzar casi el centenar de personas y 16 vehículos.

La primera estimación del total de agua que ha podido entrar en las últimas 48 horas en el Mar Menor, entre el 9 y 10 de octubre, asciende a 13,61 hectómetros cúbicos. De ellos, 10,41 proceden de escorrentías de ramblas aforadas de la cuenca del Mar Menor, y 3,2 de la lluvia directa.

Finalmente, respecto al estado de la Red Eléctrica, el Gobierno regional informa que sólo se ha registrado una incidencia de media tensión en la Región de Murcia, que ha afectado a 15 personas que se han quedado sin suministro.