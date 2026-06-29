Gobierno regional pide "rigor científico y transparencia" antes de extraer conclusiones sobre el acuífero del Mar Menor

Archivo - Desembocadura de la rambla del Albujón - CHS - Archivo

MURCIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha asegurado este lunes que es "el primer interesado" en conocer todos los estudios científicos sobre el Mar Menor, pero ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica que los comparta primero con los científicos, representados en el comité científico, antes de trasladar conclusiones "de tanta relevancia" mediante titulares o declaraciones políticas.

Desde el Ejecutivo regional han subrayado que no deben realizarse valoraciones antes de finalizar los estudios y de que sean los propios científicos quienes interpreten los datos.

En este sentido, han recordado que, según la propia comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Laura Martín, el estudio aún no está concluido, por lo que consideran que "se ha invertido el orden de la rigurosidad científica", que debe partir de los datos, continuar con su análisis pormenorizado y concluir con las conclusiones técnicas.

El Gobierno regional ha señalado que, si el Ministerio afirma ahora que el principal problema son los arrastres en episodios de lluvias intensas, debe explicar qué actuaciones va a poner en marcha en las ramblas, que son competencia de la Confederación Hidrográfica del Segura, dependiente del Gobierno de España.

En particular, ha reclamado respuestas sobre la rambla de El Albujón, por la que este año han entrado al Mar Menor más de 10 hectómetros cúbicos de agua dulce, más del doble que el año anterior.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico ha recordado que han pasado más de cinco años desde que el Gobierno de España declaró de interés general el bombeo de la rambla de El Albujón y que, desde entonces, han llegado al Mar Menor más de 30 hectómetros cúbicos, el equivalente a más de 12.000 piscinas olímpicas.

Por último, ha invitado a la nueva comisionada a visitar con más frecuencia la Región de Murcia para conocer de cerca la realidad del Mar Menor y trabajar "desde la transparencia, la ciencia y la lealtad institucional".

Asimismo, el Gobierno regional ha insistido en que cualquier cambio de diagnóstico sobre las causas que afectan al Mar Menor debe venir acompañado de datos contrastados, una explicación técnica completa y una hoja de ruta clara.

"No basta con anunciar que el problema principal son los arrastres si después no se concreta cómo, cuándo y con qué medios se va a actuar sobre las infraestructuras hidráulicas y las ramblas que dependen del Estado", han señalado desde el Ejecutivo autonómico, que ha reclamado al Ministerio "menos anuncios y más ejecución" para reducir de forma efectiva las entradas de agua dulce y nutrientes a la laguna.