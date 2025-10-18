El Gobierno regional promueve actuaciones de selvicultura adaptativa en Calasparra para mejorar su resiliencia

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, ha puesto en marcha una actuación selvícola de carácter adaptativo en el monte público 'Sierra y Serrata del Puerto', situado en el término municipal de Calasparra.

Esta intervención forma parte del proyecto SPARTARIA y cuenta con la financiación de los fondos NextGenerationEU, dentro del componente destinado a la conservación y restauración de ecosistemas terrestres y su biodiversidad.

La actuación tiene como finalidad incrementar la resiliencia de las masas arbustivas y pinares jóvenes del monte mediterráneo frente a fenómenos climáticos cada vez más frecuentes e intensos, como las sequías prolongadas y los episodios de incendios forestales.

La alteración climática ha generado en la zona un progresivo deterioro de la cobertura vegetal, un aumento del estrés hídrico y una mayor vulnerabilidad ecológica, circunstancias que hacen necesaria la puesta en práctica de herramientas innovadoras de gestión forestal. En este contexto, la selvicultura adaptativa se presenta como una estrategia orientada a transformar las comunidades vegetales actuales en sistemas más eficientes en el uso del agua, con menor carga combustible y mayor diversidad estructural.

El objetivo es anticiparse a los impactos climáticos y reducir la probabilidad de que se produzca un colapso ecológico en estos espacios naturales de alto valor. El proyecto contempla distintas actuaciones dirigidas a aumentar la resiliencia de los matorrales mediterráneos, reducir la densidad y continuidad de la vegetación leñosa y disminuir la competencia por el agua entre especies.

También busca potenciar la diversidad estructural y funcional del ecosistema, favoreciendo la creación de claros y microhábitats que faciliten la regeneración natural y la estabilidad a largo plazo de la masa forestal.

Los trabajos se llevarán a cabo sobre una superficie de 7,45 hectáreas y consistirán en un desbroce selectivo del matorral mediante el uso de maquinaria ligera, eliminando aquellas especies leñosas que superen coberturas del 70 por ciento y manteniendo ejemplares de elevado valor ecológico, como sabinas o enebros.

Asimismo, se abrirán claros y se generará una estructura en mosaico que permita una distribución más equilibrada del recurso hídrico, además de proceder a la eliminación de especies exóticas que pudieran competir con la vegetación autóctona. El presupuesto adjudicado asciende a 43.204 euros y los trabajos tienen un plazo de ejecución de tres meses.

Este proyecto constituye "un paso más en la estrategia regional de conservación y restauración de ecosistemas, que persigue impulsar nuevos modelos de gestión forestal capaces de diversificar y aprovechar de manera sostenible los recursos naturales a lo largo del año, al mismo tiempo que se contribuye a la creación de empleo verde y al desarrollo socioeconómico de los entornos rurales", destacan desde la CARM.

"La intervención en la Sierra y Serrata del Puerto es, por tanto, un ejemplo concreto de cómo las políticas ambientales regionales se alinean con los objetivos europeos de adaptación al cambio climático y protección de la biodiversidad", concluyen.