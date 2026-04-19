El Gobierno regional promueve la participación de ayuntamientos en la elaboración del plan para prevenir inundaciones

El director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura, Javier Rollán, durante la jornada informativa sobre el Plan de Ordenación Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundación en la Región dirigida a técnicos de los 45 municipios - CARM

MURCIA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional promueve la participación de los ayuntamientos en la elaboración del Plan de Ordenación Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundación en la Región de Murcia con una jornada informativa dirigida a técnicos de los 45 municipios de la Región de Murcia.

El director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura, Javier Rollán, subrayó durante la jornada, a la que asistieron más de medio centenar de técnicos, que "el Ejecutivo regional refuerza su compromiso con una planificación territorial rigurosa y coordinada, basada en la prevención y la anticipación frente a riesgos naturales, mediante el impulso de instrumentos propios que permitan a la Región de Murcia avanzar con mayor seguridad y resiliencia ante episodios de inundaciones".

En este sentido, explicó que "este proceso participativo es clave para incorporar el conocimiento técnico y la experiencia directa de las administraciones locales en la gestión del riesgo de inundaciones, lo que permitirá mejorar el diagnóstico y definir medidas más eficaces y coherentes a escala regional".

Asimismo, recordó que "este plan se apoya en el principio de jerarquía hídrica, que establece que, en primer lugar, es necesaria la ejecución de las grandes infraestructuras de defensa; en segundo lugar, una adecuada ordenación del territorio; y, finalmente, la concienciación y preparación de la población".

"El Plan actúa precisamente en esos dos últimos niveles, como último eslabón competencial, desde el ámbito autonómico y sin invadir competencias estatales", añadió. La jornada, celebrada en la sede de la Consejería, constituye una primera toma de contacto técnica y marca el inicio de un proceso orientado a implicar a las administraciones con competencias en esta materia.

Durante el encuentro, el director general presentó los objetivos, alcance y enfoque metodológico del Plan, así como el marco de trabajo previsto y el papel que desempeñarán los ayuntamientos a lo largo de su redacción. "Queremos que este plan cuente con una visión compartida, basada en la coordinación entre administraciones y en la experiencia acumulada por los técnicos municipales", señaló Rollán, que añadió que "la colaboración institucional es fundamental para anticiparnos a los efectos de fenómenos extremos y reforzar la resiliencia del territorio".

APORTACIONES DE LOS TÉCNICOS MUNICIPALES

La jornada ha contado también con un espacio de diálogo en el que los técnicos municipales han trasladado sus experiencias previas, necesidades específicas y propuestas en materia de prevención del riesgo de inundación. Asimismo, han participado en cuestionarios técnicos elaborados por el equipo redactor del plan, cuyas respuestas permitirán sistematizar la información recabada.

El director general destacó que "este intercambio de información permitirá identificar sinergias, detectar problemáticas comunes y definir líneas de actuación coherentes, teniendo en cuenta la diversidad territorial de la Región".

"El Plan responde a una de las propuestas planteadas por el panel de expertos constituido por el Gobierno regional tras la DANA de 2019, lo que evidencia el compromiso del Ejecutivo autonómico con la aplicación de soluciones técnicas rigurosas", indicó Rollán.

La iniciativa tendrá continuidad con nuevas jornadas y procesos de consulta que facilitarán la participación activa de los ayuntamientos durante todas las fases de elaboración del plan. De hecho, las conclusiones de las intervenciones y las aportaciones recogidas en los cuestionarios de esta jornada se recopilarán y servirán de base para avanzar en la definición de un documento técnico sólido y con amplio respaldo institucional.