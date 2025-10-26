Gobierno regional reafirma su apoyo a ópticos-optometristas como "pilar fundamental" en la prevención de la salud visual

MURCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, resaltó el papel "imprescindible" de los ópticos y optometristas de la Región por su compromiso con la mejora de la salud visual de los ciudadanos en el acto institucional del Colegio Oficial de estos profesionales, celebrado hoy en Murcia.

"Sois un pilar fundamental en la prevención, en la detección precoz de patologías y en el cuidado diario de la visión de los ciudadanos, a los que informáis a través de campañas de divulgación como la desarrollada este verano por la geografía regional: 'UV, la luz que quema', lo que reafirma vuestro compromiso con la sociedad murciana", apuntó el titular de Salud.

En su intervención, Pedreño trasladó a los presentes el apoyo y el reconocimiento del Gobierno regional hacia la labor fundamental y ejemplar que realizan los ópticos y optometristas y recordó el compromiso del Ejecutivo autonómico con la salud visual de los murcianos a través de una medida concreta y directa incluida en los Presupuestos de la Comunidad para 2025: la deducción del 30 por ciento en la adquisición de cristales graduados o lentes de contacto para los menores de 12 años.

"Esta iniciativa, promovida por el presidente Fernando López Miras, demuestra el apoyo tangible a las familias y un reconocimiento a la labor de los establecimientos sanitarios de óptica, al facilitar el acceso a productos esenciales para la corrección visual y el correcto desarrollo de los más pequeños", señaló el titular de Salud.

Se trata, añadió, de "una acción decidida que materializa el compromiso del Ejecutivo regional con la prevención y el cuidado de la salud ocular desde la infancia". Pedreño mostró el apoyo de la Consejería "para que vuestras prestaciones sigan creciendo dentro de nuestro sistema sanitario, porque eso significará un tratamiento más completo de la salud de la ciudadanía".

Durante la jornada también se inauguró la escultura de Santa Otilia, patrona de los profesionales de la visión, que se ha instalado en la explanada del Santuario de la Fuensanta, como aportación al patrimonio cultural del municipio de Murcia.