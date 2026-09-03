El Gobierno regional reclama en Bruselas recuperar días de actividad para la flota pesquera del Mediterráneo

El consejero Joaquín Buendia durante el encuentro delegado en Bruselas con el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis. - CARM

MURCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Región de Murcia ha reclamado este jueves en Bruselas una política pesquera que permita recuperar progresivamente los días de actividad de la flota del Mediterráneo hasta alcanzar los 180 días de trabajo en 2027, según ha trasladado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis.

Buendía ha participado en una reunión con Kadis junto a los responsables de pesca de las comunidades autónomas del arco mediterráneo español, que han planteado medidas para compatibilizar la protección de los recursos pesqueros con la continuidad económica y social de la actividad, según ha informado la Comunidad.

"Nuestros pescadores han cumplido con creces los objetivos ambientales y los recursos del Mediterráneo se están recuperando. Después de años de recortes, ha llegado el momento de que ese esfuerzo tenga también una respuesta por parte de Europa y permita garantizar el futuro de nuestra flota", ha afirmado el consejero.

El Ejecutivo regional ha defendido que la recuperación de los recursos pesqueros debe permitir avanzar de forma progresiva en los días de actividad de la flota hasta alcanzar los 180 días en 2027.

Buendía ha señalado que la protección de los recursos marinos "es una obligación que compartimos y que nadie cuestiona", aunque ha reclamado que las medidas tengan también en cuenta la sostenibilidad económica y social del sector.

"No estamos pidiendo rebajar los objetivos de protección del Mediterráneo. Estamos pidiendo que las herramientas para alcanzarlos sean proporcionadas, eficaces y estén adaptadas a la realidad de nuestra pesca. La sostenibilidad tiene que ser ambiental, pero también económica y social", ha destacado.

ADAPTAR LAS NORMAS A LA PESCA MEDITERRÁNEA

Durante el encuentro, el Gobierno regional ha defendido también la adaptación y simplificación de determinadas medidas de la Política Pesquera Común y del Reglamento de Control a las características de la flota mediterránea, donde, según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico, más del 80% de las embarcaciones son artesanales y tienen menos de 12 metros de eslora.

Entre sus propuestas, la Comunidad ha planteado priorizar los controles de capturas en tierra y el pesaje en lonja, eliminar la obligación de notificación previa de entrada a puerto y suprimir la denominada cláusula de la especie más vulnerable, que puede condicionar la actividad de la flota por la situación de una única especie.

"Europa tiene que proteger los recursos, pero con normas proporcionadas y adaptadas a la realidad de nuestra flota. No se puede gestionar de la misma manera una pesca artesanal y multiespecífica que otras realidades pesqueras europeas", ha señalado Buendía.

Asimismo, ha reclamado una mayor participación de las regiones y del propio sector en las decisiones que afectan a la actividad pesquera.

"Quienes conocen nuestros caladeros tienen que tener voz en las decisiones que afectan a su futuro. Necesitamos más ciencia, más conocimiento del territorio y más participación de las regiones y del propio sector, a través de sus cofradías", ha indicado.

El consejero ha advertido además de la necesidad de garantizar el relevo generacional y ha afirmado que "no podemos proteger la pesca y olvidarnos de proteger también a los pescadores".

Por último, el Gobierno regional ha reclamado que el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea 2028-2034 incluya un fondo específico, estable y "suficientemente dotado" para la pesca, así como que las cofradías de pescadores puedan acceder directamente a las ayudas europeas, una posibilidad que, según la Comunidad, no contempla actualmente el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).