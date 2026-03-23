El Gobierno regional reclama la reapertura "inmediata" de la línea Cartagena-Albacete por Chinchilla

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, durante la inauguración del Arco Noroeste - EUROPA PRESS

MURCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha reivindicado la reapertura "inmediata" y la modernización y electrificación de la línea ferroviaria Cartagena-Albacete por Chinchilla.

"No vamos a renunciar a que se quede en el albur o el Ministerio mire para otro lado", ha asegurado el consejero durante la inauguración del último tramo del Arco Noroeste. "No solo vertebra la Región, sino que permite el tráfico de Cercanías", cuya ausencia, ha añadido, "está provocando atascos continuos en el entorno de la ciudad de Murcia".

El consejero se ha mostrado reacio con respecto al compromiso realizado en enero por el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, de que a finales de 2026 esta línea iba a estar en funcionamiento después de que este lunes se haya dado a conocer que esta queda "fuera de la Obligación de Servicio Público". "El Ministerio dice una cosa, el delegado dice otra, con lo cual no sabemos si el ministro pinta poco o miente mucho o las dos cosas", ha aseverado.

"No sabemos si al mismo delegado le toman el pelo y le mandan una información que luego no se corresponde con la que el Ministerio anuncia", ha apuntado.

Por otra parte, el responsable de Fomento ha insistido en pedir explicaciones sobre "si hubo mordidas o no" en las obras del ejecución del AVE en la Región. "El Gobierno regional lo ha reclamado en cinco o seis ocasiones" para saber si "se hubiesen producido si hubiera afectado o no a la seguridad o la calidad de los trabajos", ha concluido.