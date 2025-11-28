El Gobierno regional refuerza la seguridad vial de uno de los principales accesos de La Aljorra, en Cartagena

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, durante su visita a la construcción de una glorieta en La Aljorra - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional ha reforzado la seguridad vial de uno de los principales accesos de diputación cartagenera de La Aljorra, lo que que beneficiará a los más de 3,6 millones de usuarios que circulan anualmente por el actual cruce entre la RM-602 y la RM-605.

La obra, en ejecución, consiste en la construcción de una glorieta para eliminar la antigua intersección en T y cuenta con una inversión autonómica de 698.500 euros, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha visitado este viernes las obras que permitirán reforzar la seguridad vial en un punto que soporta una alta intensidad de tráfico y múltiples giros a la izquierda.

Montoro ha destacado "la importante inversión regional en esta vía regional en la que, este mismo año, hemos ejecutado una nueva glorieta en el acceso a Sabic por valor de 584.000 euros, a lo que se suma la rehabilitación integral en sus 8,7 kilómetros a la que destinamos cerca de 4 millones de euros".

Asimismo, ha subrayado que "estamos actuando en los puntos que más lo necesitan para reducir la siniestralidad y ofrecer una movilidad más segura y ordenada. La nueva glorieta obligará a reducir la velocidad y canalizará los movimientos de entrada y salida de manera segura, eliminando los giros a la izquierda que tantos riesgos generaban".

El consejero ha recordado que la intersección actual constituye uno de los accesos con mayor intensidad de tráfico del entorno de La Aljorra. "Estas cifras justifican plenamente una actuación que no solo mejora la seguridad, sino que ordena los accesos a caminos y parcelas y facilita una circulación más fluida en todo el entorno", ha añadido.

Los trabajos se complementarán con el alumbrado en todo el tramo, se reforzará el firme y se renovará la señalización y el balizamiento para mejorar la visibilidad y las condiciones de circulación.

García Montoro ha señalado que esta actuación se enmarca en la estrategia regional de conservación y modernización de la red regional de carreteras.

"Estamos impulsando inversiones que aportan seguridad, conectividad y tranquilidad a los ciudadanos. La Aljorra es un núcleo en expansión y merece unas infraestructuras viarias a la altura de sus necesidades presentes y futuras", ha concluido.