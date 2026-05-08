El Gobierno regional reitera en el Congreso la urgencia de ejecutar infraestructuras que prevengan inundaciones

El Director General De Ordenación Del Territorio Y Arquitectura, Javier Rollán, Durante Su Ponencia Sobre Inundaciones En El Congreso De Los Diputados. - CARM

MURCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional reiteró hoy en el Congreso de los Diputados la "urgencia de que el Gobierno de España ejecute infraestructuras hidráulicas necesarias para prevenir inundaciones en la Región de Murcia y garantizar la seguridad de los ciudadanos en episodios de lluvias intensas".

El director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura, Javier Rollán, defendió la postura del Ejecutivo regional hoy en la Cámara baja en la jornada 'Tecnologías de defensa contra los efectos de catástrofes naturales, particularmente inundaciones', donde intervino con la ponencia 'El desafío de las inundaciones'.

Rollán subrayó que "las infraestructuras hidráulicas son competencia del Estado y no se puede depender de fondos europeos para construir obras que salvan vidas", al tiempo que recordó que el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) "recoge las actuaciones prioritarias y más eficaces para reducir el riesgo".

Entre ellas, destacó las presas de laminación en las ramblas de Nogalte, Béjar y Torrecilla, en Lorca; las actuaciones en distintas ramblas del entorno del Mar Menor; y la presa de Tabala para proteger a municipios y pedanías de la Vega Media del Segura. "Todas estas infraestructuras fueron subrayadas en las conclusiones del Panel de Expertos impulsado por el Gobierno regional tras la DANA de 2019", indicó Rollán.

El director general recordó que la Región de Murcia "es especialmente vulnerable a los episodios de lluvias torrenciales, unos riesgos que están perfectamente identificados desde hace años y también sus soluciones", por lo que urgió al Gobierno central a "invertir en las infraestructuras necesarias que garanticen la seguridad de las personas durante las inundaciones".

"Los papeles no paran las grandes avenidas de agua, solo las obras e infraestructuras hidráulicas de defensa y laminación salvan vidas y protegen los bienes", dijo el responsable regional, que insistió en que "la manera más eficaz de disminuir el riesgo de inundaciones es mediante la construcción de infraestructuras hidráulicas de competencia estatal".

Asimismo, el director general remarcó que la Comunidad ha incorporado la cartografía de zonas inundables a la cartografía oficial de la Comunidad Autónoma y elabora el Plan de Ordenación Territorial frente al Riesgo de Inundación (POTPRI), "que es el último eslabón competencial en esta materia, ya que existe una jerarquía hídrica en la que el Gobierno central tiene la responsabilidad en las obras necesarias para el control, defensa y protección del dominio público hidráulico, especialmente las que tengan por objeto hacer frente a fenómenos catastróficos como inundaciones así como la prevención de avenidas vinculadas a obras de regulación".

Además, explicó que el Ejecutivo autonómico "impulsa soluciones basadas en la naturaleza y sistemas urbanos de drenaje sostenible dentro de la Estrategia de Arquitectura y Construcción Sostenible (EACS) para avanzar hacia ciudades más permeables".