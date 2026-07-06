El Gobierno regional remite al CES el anteproyecto de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, entrega el anteproyecto de la Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación al presidente del Consejo Económico y Social (CES), José Antonio Cobacho. - CARM

MURCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El anteproyecto de Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación de la Región de Murcia avanza en su tramitación con la entrega del texto legal al Consejo Económico y Social (CES).El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha entregado este lunes el anteproyecto de ley al presidente del CES, José Antonio Cobacho, en la sede del consejo.

Este acto marca el inicio de la fase final de su tramitación antes de su remisión al Consejo Jurídico, tras cuyo dictamen pasaría a la aprobación definitiva por el Gobierno regional y su remisión a la Asamblea Regional para iniciar el trámite parlamentario, según informa la Comunidad.

Juan María Vázquez ha señalado que "estamos cada vez más cerca de su aprobación definitiva para dotar a la Región de un sistema de ciencia moderno, competitivo y alineado con las agendas europeas e internacionales de investigación, innovación y transferencia del conocimiento".

El consejero con competencias en Investigación y Universidades ha destacado que "es una norma que nos compromete a aumentar el esfuerzo regional en investigación", y ha destacado aspectos pioneros del texto, como la regulación de las tecnologías duales de Defensa y Seguridad, la inteligencia artificial o los mecanismos de compra pública de innovación. "Queremos fomentar la participación de la sociedad civil en los procesos científicos", ha añadido.

También ha apuntado que se trata de la primera vez que una norma de este tipo "incluye garantías de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y fomento de la participación de la mujer en el sistema, convirtiéndose en la más inclusiva de España". También ha señalado que el texto incluye medidas para fomentar las vocaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y la investigación.

En este sentido, ha recordado que el texto llega a este órgano consultivo tras un "amplio proceso de escucha activa con la comunidad universitaria, agentes sociales, económicos y laborales, academias científicas y todo el ecosistema de ciencia".

En primer lugar, ha recordado que el Gobierno regional realizó una consulta pública previa para recopilar el mayor número de aportaciones para construir un texto sólido y con vocación de consenso, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el ecosistema de ciencia e investigación de la Región.

A lo largo de dicho proceso, se recopilaron decenas de aportaciones que han sido incorporadas en su mayoría al texto legal. Tras elaborar el texto, el Ejecutivo autonómico lo sometió a audiencia pública durante un mes, para garantizar una participación abierta y constructiva en la norma que transformará el sistema universitario regional.

"Una ley construida contando con todos" "La ley se ha construido contando con todos, nadie se ha quedado fuera", ha afirmado Vázquez durante el acto de entrega del documento.

Tras el dictamen preceptivo del CES, el anteproyecto se remitirá al Consejo Jurídico, que igualmente deberá emitir un dictamen preceptivo. A continuación, el Consejo de Gobierno aprobará el texto de manera definitiva y se remitirá a la Asamblea Regional.

"El anteproyecto que este lunes entregamos -subrayó Vázquez- ha crecido con la implicación de los actores del sistema de ciencia e innovación regional, así como con las aportaciones de toda la sociedad. Ha sido moldeado por sus propuestas y ha mejorado con cada aportación recibida".

Ha añadido además que el Gobierno regional continuará trabajando con el mismo espíritu durante esta nueva fase: "El CES es un actor clave y estoy seguro de que su implicación y participación seguirá enriqueciendo el texto.Queremos que esta ley siga avanzando con diálogo y consenso hasta el final".