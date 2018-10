González Tovar dice que la brillantez de la Constitución no puede quedar oscurecida por la crisis

Actualizado 06/12/2011 13:51:18 CET

Se felicita por la celebración de un aniversario de la Constitución por primera vez "sin que esté presente la lacra del terrorismo"

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Rafael González Tovar, ha reconocido los grandes logros que en todos los terrenos se han producido en España desde la aprobación de la Constitución de 1978, y ha señalado que su brillantez no puede quedar oscurecida por las graves consecuencias de la crisis por la que estamos atravesando, según informaron fuentes de la Delegación en un comunicado.

En este sentido, ha recordado que "son ya más de tres décadas de una España en libertad y progreso, en los que todos los ciudadanos hemos forjado una España mejor". Por ello, ha declarado que "momentos como éste son adecuados para rendir homenaje al trabajo constante de varias generaciones de españoles que desde todos los campos han sabido ser leales a la constitución y a sus valores y principios".

Ha subrayado entre los principios básicos que sustentan el sistema constitucional el respeto a la voluntad popular libremente expresada en las urnas. Así, ha remarcado que, en las elecciones, "unos ganan y otros pierden, hay cambios, hay alternancia, pero lo que no cambia es la grandeza de la democracia, pues los ciudadanos votan y, con su voto, deciden lo que entienden que es lo mejor, para ellos y para el país, y lo hacen libre y responsablemente".

Al respecto, ha remarcado que, este año, la conmemoración de la Constitución se produce "con un período de transición y de traspaso de poderes al nuevo Gobierno, un proceso que se realiza con plena normalidad democrática e institucional". Se trata de algo que "no es, ni mucho menos, la primera vez que lo hacemos y, si me lo permiten, todos estamos seguros de que no será la última", ha indicado.

"GRANDES RETOS"

Para González Tovar, el nuevo tiempo que afronta Espsña "será una ocasión para encarar grandes retos que tenemos por delante" y ha citado como "el primero de ellos, claro está, el de hacer frente a la crisis económica y sus consecuencias más indeseadas, especialmente el desempleo", lo que ha considerado "una tarea común de toda la Unión Europea" ya que, de esta situación, "o salimos juntos los distintos países de la Unión, o no saldremos".

También ha indicado que ante la crisis económica "se ha vuelto a demostrar la necesidad y utilidad del Estado y de lo público" porque esta situación, "que no ha sido provocada ni por los poderes públicos ni por los ciudadanos, no puede ser convertida en un pretexto para retroceder en muchos de los avances sociales que tanto ha costado conseguir", ha apostillado.

Ha destacado que el Estado Social es "fundamental para hacer posible la satisfacción de las necesidades humanas y materiales básicas, tratando de lograr una vida más digna para aquellas personas que tienen mayores dificultades", y ha añadido que su importancia "es aún mayor en sitios como la Región de Murcia por la que situación que atraviesa".

Asimismo, ha recordado que esta celebración "tiene un significado especial, ya que por primera vez, podemos celebrar un aniversario de la Constitución sin que esté presente entre nosotros la lacra del terrorismo que tantas vidas y sufrimientos ha causado".

"Tenemos que recordar a todas las víctimas y decirles que nunca vamos a olvidar su dolor y su sacrificio y no olvidar nunca que este ha sido un triunfo de todos porque ha sido una victoria de la democracia sobre la sinrazón y sobre la violencia, aunque quisiera hoy destacar y el trabajo y esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuya labor ha sido tan decisiva", ha subrayado.

Por último, ha manifestado su total confianza en que los españoles "sabremos encontrar el camino para superar las actuales dificultades, y que, sin duda, la Constitución seguirá teniendo una gran capacidad de adaptación y de acompañamiento a la sociedad española para afrontar todos los retos que tenemos por delante".

"España es un gran país y tenemos la certeza de que, con el trabajo y la aportación de todos, superaremos las dificultades del presente y conquistaremos un futuro mejor", ha concluido.