González Veracruz espera que el Gobierno que salga en Murcia sea "estable" y prefiere que "la ultraderecha no esté"

MURCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz, espera que el nuevo gobierno que se configure en la Región sea "estable" y ha confesado que prefiere siempre que "la ultraderecha no esté en un gobierno de mi tierra".

González Veracruz, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios momentos antes de participar en el acto de clausura del Congreso iCity Summit Murcia, ha afirmado que el resultado de las pasadas elecciones autonómicas y municipales ha sido "claro", por lo que considera que "ahora depende de los distintos agentes encontrar una solución".

"Preferiría siempre que la ultraderecha no esté en un gobierno de mi tierra, pero eso no depende de mí", ha dicho González Veracruz, que ha destacado que ahora mismo está volcada en intentar que los murcianos vean que el Gobierno de España "ha sido positivo para sus vidas en términos de protección social y economía no solo por la digitalización que defiendo, sino porque la España verde que defendemos en términos de energía es clave para la Región y merece la pena apoyar al Ejecutivo de la nación".

Tras desear suerte a aquellos que tienen que configurar un gobierno, espera que sea "estable" para la Región y que el próximo 23 de julio, en los comicios generales "podamos revalidar y salga la mayoría necesaria del PSOE para seguir con políticas progresistas, de modernidad de empleo y crecimiento".

Preguntada sobre si cree necesario algún movimiento político en las filas socialistas tras las generales, ha comentado que ahora mismo se está en el momento que ha definido, "dejarnos la piel todos a nivel partido y ciudadanos".

"Nos estamos jugando mucho el 23J y me encontraréis mucho en eso, voy a implicarme al máximo para poder revalidar esa mayoría", ha finalizado.