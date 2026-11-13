González Veracruz: "Frente a la derecha que cuestiona el sistema de pensiones, el PSOE las sube y las garantiza"

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, María González Veracruz, ha destacado, coincidiendo con el primer día de campaña electoral, la decisión del Gobierno de España de poner en marcha la subida de las pensiones para 2027.

"La Región de Murcia tiene las pensiones más bajas de España, por eso aquí es más importante que en ningún otro lugar garantizar la subida de las pensiones, mientras seguimos invirtiendo en la transformación de la economía", ha defendido, minutos antes de participan en una charla, en la plaza de la Constitución de Alhama de Murcia, junto a la candidata al Senado, Irene Jódar y la alcaldesa de la localidad, Rosa Sánchez Bishop.

González Veracruz ha explicado que el Consejo de ministros ha aprobado hoy la tramitación urgente del decreto para garantizar la revalorización de las pensiones conforme al IPC, con un incremento previsto de entre el 3 y el 4 por ciento. La cuantía definitiva se conocerá el próximo 27 de noviembre, cuando se publique el dato de inflación correspondiente.

La candidata socialista ha señalado que esta decisión "demuestra el compromiso del Gobierno de España con las personas mayores, con quienes han trabajado toda su vida y con quienes han contribuido a levantar nuestro país".

"Eso es un Gobierno que está con la gente. Con quien ha trabajado toda la vida. Con nuestros padres y nuestras abuelas. Las pensiones se protegen, se revalorizan y se garantizan por ley para que nadie pierda poder adquisitivo", ha afirmado.

La cabeza de lista del PSRM al Congreso ha puesto como ejemplo la evolución de las pensiones en la Región de Murcia. Desde 2018, la pensión media de jubilación ha aumentado 455 euros mensuales, frente a los apenas 20 euros que habría subido con la fórmula de actualización del PP.

"Esa es la diferencia entre proteger los derechos de nuestros mayores y aplicar recortes. Mientras el Gobierno de España sube las pensiones y garantiza su poder adquisitivo, el PP vuelve a hablar de sacrificios. Y esos sacrificios siempre se los pide a los mismos", ha aseverado.

González Veracruz también ha respondido a las declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, que ha llegado a afirmar que el sistema público de pensiones "va a petar". "Yo digo otra cosa: las pensiones se defienden con buenos empleos y buenos salarios, no con recortes. Se lo debemos a quienes han levantado este país y merecen vivir esta etapa de su vida con dignidad y tranquilidad", ha subrayado.

Para finalizar, la candidata socialista ha asegurado que el próximo 29 de noviembre los ciudadanos tendrán que elegir entre dos modelos claramente diferenciados: "O sacrificios y motosierra con PP y Vox o derechos y pensiones dignas con el PSOE", ha concluido.