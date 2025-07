Grupo Fuertes y la UMU apuestan por la formación empresarial y la internacionalización del talento universitario

Renuevan la Cátedra de Excelencia Empresarial, cuyo programa 'UMU Business Talent' ya ha permitido formar a más de 140 estudiantes

MURCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Grupo Fuertes y la Universidad de Murcia (UMU) han renovado su colaboración a través de la Cátedra de Excelencia Empresarial, una alianza estratégica que cumple siete años impulsando la formación y la internacionalización del talento universitario, según informaron fuentes de la empresa y de la institución docente en un comunicado.

Uno de los pilares fundamentales de la Cátedra es el programa UMU Business Talent, que ya ha permitido formar a más de 140 estudiantes de los últimos cursos de la Facultad de Economía y Empresa. Esta iniciativa fomenta el talento joven y el emprendimiento responsable a través del desarrollo de competencias clave para el mundo profesional. El programa se desarrolla en entornos reales, tanto en la UMU como en la sede de Grupo Fuertes.

El programa incorpora también formación práctica en herramientas tecnológicas como el sistema ERP SAP y se desarrolla en entornos reales, tanto en la UMU como en la sede de Grupo Fuertes.

La Cátedra refuerza, además, la internacionalización de la formación, con prácticas nacionales e internacionales, y beca anualmente a dos estudiantes para cursar un programa de excelencia en la Antai College of Economics and Management de la Shanghai Jiao Tong University, reconocida como la mejor escuela de negocios de Asia-Pacífico, según el Financial Times.

La firma del nuevo convenio se ha celebrado en el edificio de la Convalecencia y ha estado presidida por el rector, José Luján, y el presidente de Grupo Fuertes, Tomás Fuertes. Con esta renovación, ambas entidades consolidan un proyecto que aúna excelencia académica y responsabilidad social corporativa, en línea con los valores fundacionales de la Universidad de Murcia.

La Cátedra de Excelencia Empresarial Grupo Fuertes- UMU está impulsada por la Facultad de Economía y Empresa y dirigida por su decano, Samuel Baixauli.

En el ámbito de la investigación y la innovación, la Cátedra impulsa proyectos conjuntos de I+D+i orientados al desarrollo de soluciones para la gestión empresarial, con un enfoque centrado en la transformación digital y la sostenibilidad. Entre las áreas abordadas se encuentran la inteligencia de negocios, la automatización de procesos, la inteligencia artificial y el internet de las cosas.

Con esta renovación, la Universidad de Murcia y Grupo Fuertes reafirman su compromiso con la formación integral del estudiantado, el impulso al talento joven y la transferencia de conocimiento hacia una sociedad más justa, competitiva e innovadora.