Grupo Orenes adquiere el cine Rex para conservar el inmueble y convertirlo en espacio cultural

MURCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Grupo Orenes ha formalizado la adquisición del cine Rex, inmueble del centro de Murcia, con el objetivo de asegurar su conservación y reabrirlo al público como un espacio "vivo, dinámico y abierto a toda la ciudadanía con nuevos servicios", según informa Portavoz en un comunicado.

Con esta operación, Grupo Orenes reafirma su compromiso con la ciudad de Murcia y el conjunto de la Región. La compañía estudiará un proyecto abierto, respetuoso con el entorno y alineado con todos los usos y normativas urbanísticas vigentes.

El proyecto tiene una clara vocación de servicio público desde la iniciativa privada y se integrará en la sólida apuesta de Grupo Orenes por el ocio responsable y la cultura.

Como ya lo hiciera en el pasado reciente en ese barrio, con el complejo Rincón de Pepe, que el pasado 2025 cumplió 100 años y que la compañía rescató de una difícil situación, y en la que el Grupo lleva a cabo una profunda reforma para dotarlo de nuevas y mejores instalaciones y servicios, o la reapertura de Mercado de Correos, como un proyecto gastronómico y de ocio, único en la ciudad y que se ha consolidado como una referencia social y turística.

El nuevo Cine Rex contaría con una actividad versátil plenamente adaptada a la nueva realidad social y cultural, a la normativa vigente y concebido como un punto de diálogo y como embajador de una ciudad abierta, dinámica y con futuro.

En los últimos años, Grupo Orenes ha reforzado su apuesta por la cultura como motor de desarrollo social y económico. La recuperación del Cine Rex se enmarcaría dentro de su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), promoviendo oportunidades para artistas consolidados y jóvenes promesas, compañías emergentes, creadores, proyectos culturales y artísticos, así como, otras actividades sociales.

Pedro García Cuestas, director de Relaciones Institucionales y presidente del Comité de RSC de Grupo Orenes, ha señalado que "el cine Rex forma parte de la memoria sentimental de Murcia".

Con esta adquisición "no solo preservamos un edificio emblemático, sino que trabajaremos para que tenga un futuro como espacio abierto, artístico, social y cultural, con nuevos servicios y actividades. Nuestro compromiso es claro: reabrirlo a la ciudad y convertirlo en un proyecto compartido, integrador y que sea ejemplo de una ciudad dinámica y vanguardista".

En los próximos meses se iniciará una fase técnica de evaluación, estudio y desarrollo de propuestas del inmueble, respetando su valor arquitectónico y patrimonial, con el objetivo de anunciar próximamente el calendario de reapertura.

Grupo Orenes trabajará, de forma coordinada, con administraciones públicas, tejido cultural y colectivos para garantizar que el nuevo Cine Rex sea un ejemplo de colaboración público-privada al servicio de la ciudad.