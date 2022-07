El Grupo Podemos en Murcia alcanza acuerdos en los Presupuestos 2022 que superan los 5 millones de euros

MURCIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Podemos en el Ayuntamiento de Murcia ha dicho haber alcanzado acuerdos en los Presupuestos 2022 que superan los 5 millones de euros, según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado.

El portavoz de Podemos, Ginés Ruiz Maciá, ha anunciado las partidas presupuestarias que su Grupo ha negociado con el equipo de gobierno para garantizar su voto positivo.

Unos acuerdos que son fruto de "intensas negociaciones" y que se centran en "aumentos significativos en Servicios Sociales y en la ejecución de reivindicaciones históricas como la restauración de la Torre Falcón y la construcción del pabellón cubierto de Ronda Sur", ha destacado.

Más de cinco millones de euros llevarán la firma de Ginés Ruiz Maciá y Clara Martínez Baeza en los Presupuestos 2022. "Una cifra nada desdeñable si se tiene en cuenta que la capacidad de movimiento que tienen las cuentas municipales apenas superan los 30 millones de euros", según las mismas fuentes.

"Hemos conseguido dejar la impronta del programa con el que nos presentamos a las elecciones", según Ruiz Maciá, quien ha destacado que, por eso, estas cuentas "aumentan el gasto en servicios sociales, en Igualdad, en Juventud, en Educación y en Cooperación al Desarrollo".

Para Ruiz Maciá el voto favorable a las cuentas de 2022 se produce "gracias al entendimiento y a la negociación que se ha mantenido con el Equipo de Gobierno". "Nosotros insistimos en hacer este tipo de oposición; una oposición basada en acuerdos y que tenga como único fin el bienestar de los murcianos y las murcianas", ha subrayado.

"Seguimos alejados de la confrontación y buscamos, y lo seguiremos haciendo, que nuestro apoyo lleve detrás mejoras y aumentos que consideramos imprescindibles para el municipio y caminar hacia un modelo de municipio más justo, sostenible y vivible", ha apostillado.

Aun así, desde el Grupo Municipal han querido destacar que la "tardanza" en traer las cuentas al Pleno les produce "un sabor agridulce". Para Ruiz Maciá, los presupuestos debían haber estado "en tiempo y forma pero en honor a la verdad, este es el año que más pronto se han aprobado desde que arrancó el mandato".

Insiste el portavoz en la importancia de cumplir los plazos para poder "construir un municipio mejor, con un proyecto claro y con las personas en el centro. Sin presupuestos no hay proyecto de municipio y es algo imprescindible que el equipo de gobierno tiene que asumir".

El portavoz del grupo ha insistido además en que mientras se negociaban las cuentas de 2022, "seguíamos trabajando para que se ejecutaran los compromisos de 2011". Esto se traduce en el aumento de la partida que ha permitido crear 47 plazas de Servicios Sociales, "uno de los acuerdos de 2021 que ahora se reflejan en las cuentas".

"También en el avance en la construcción del Centro Municipal de Atención Temprana que este año lleva una dotación de 500.000 euros más y sobre el que ya se han producido numerosas reuniones de trabajo", ha destacado.

En el capítulo de inversiones, el Grupo Municipal ha arrancado la inclusión de una partida de 600.000 euros para la construcción del pabellón deportivo cubierto de Ronda Sur; 750.000 euros para la construcción y puesta en marcha de una nueva Escuela Infantil con un mínimo de 70 plazas; 450.000 euros para la restauración de la Torre Falcó y los 500.000 euros ya citados para el Centro Municipal de Atención Temprana.

"Todos estos proyectos llevan nuestro sello y son fruto de la insistencia por nuestra para que el equipo de gobierno entendiera su necesidad e importancia", ha remarcado.

Por otra parte, desde el Grupo Municipal aumentos presupuestarios en Juventud, Igualdad, Educación, Cooperación al Desarrollo y Servicios Sociales.

"No podemos mostrarnos ni pletóricos no satisfechos, porque aprobar los presupuestos en agosto no es buena noticia. Pero estamos luchando contra esto, trabajando con el equipo de gobierno para que sepa que nuestro apoyo también está condicionado a definir un proyecto de municipio y eso solo se consigue con unos presupuestos aprobados en su momento y con tiempo suficiente para garantizar su ejecución", ha concluido.