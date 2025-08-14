El Grupo de Teatro San Javier presentará 'La canción de los ausentes' el próximo lunes en el auditorio Parque Almansa

Reparto de actores del Grupo de Teatro San Javier en 'La canción de los ausentes' - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

El auditorio Parque Almansa de San Javier acogerá la noche del próximo lunes el estreno de 'La canción de los ausentes', la última creación del Grupo de Teatro San Javier, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El acto de presentación de la obra, celebrado en el marco de la 55 edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza, ha contado con el concejal de Cultura y director del Festival, David Martínez Gómez, quien ha destacado "el orgullo de contar con un grupo tan vinculado a la historia cultural del municipio y capaz de emocionar al público con cada montaje".

La obra, escrita y dirigida por José Antonio Navas, propone un viaje emocional que combina poesía, metáforas y un mensaje de esperanza y resiliencia en contextos difíciles.

Navas ha subrayado que se trata de "un canto a la capacidad de florecer incluso en las tierras más áridas" y ha agradecido el compromiso de todo el equipo para dar vida a este proyecto.

Cada integrante del reparto aportará una pieza esencial a esta historia coral. Laura Maestro interpretará a Eva, una mujer fuerte que llega a un campo de refugiados decidida a salvar vidas, aunque eso suponga arriesgar la suya, y María Gómez dará vida a Raquel, periodista en busca de la verdad.

Ana Díaz encarnará a María, figura de calma y fe que busca transmitir serenidad en medio del caos; Ramón Buitrago será Roberto, un hombre sin escrúpulos que encontrará un punto de inflexión para intentar redimir su pasado, y Toñi Zapata interpretará a Tina, voluntaria llena de ilusión que descubrirá la dura realidad del terreno.

El propio José Antonio Navas subirá también al escenario como Manuel, mientras que José Antonio Tarra encarnará la figura del militar, contrapunto a los personajes solidarios.

La representación contará con la actuación en directo de Jesús Hernández, encargado de interpretar una pieza musical creada específicamente para la obra.

El concejal David Martínez ha invitado a vecinos y visitantes a asistir al estreno, que tendrá lugar el lunes, a las 22.30 horas. Las entradas, con un precio de 10 euros, pueden adquirirse en la web del festival, en 'compralaentrada.com', en la oficina de festivales de la Plaza de España o en la taquilla el mismo día del evento.

Martínez ha agradecido al Grupo de Teatro San Javier "su entrega y su aportación constante a la vida cultural del municipio, no solo durante el festival, sino a lo largo de todo el año".