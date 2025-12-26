Los grupos de aguilanderos podrán cantar villancicos en las calles de Murcia la próxima Navidad

Grupo de jóvenes cantando villancicos en el centro de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia autorizará a los grupos de jóvenes para que canten villancicos en la vía pública la próxima Navidad siempre que estos pertenezcan a un colectivo o entidad de carácter deportivo, religioso, benéfico-social o asistencial, educativo o similar.

Estos grupos podrán cantar en horario de 12.00 a 22.00 horas y deberán tener con un documento que autorice su pertenencia a unos de estos colectivos por si la Policía Local se lo requiere, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

Con esto el Ayuntamiento de Murcia quiere "fomentar la tradición popular de los aguilandos", según han indicado la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López Briones. De esta manera, ha explicado, "se regula algo que se estaba haciendo desde hace muchos años pero que no tenía ningún marco legal y podía molestar a los vecinos o provocar que la Policía Local les pidiera que se marchasen".

Esta actuación se enmarca en las fechas comprendidas entre el 6 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026. Desde el Ayuntamiento se reconoce la importancia de conservar estas tradiciones, especialmente entre la juventud.

No obstante, esta medida se adopta atendiendo también al necesario equilibrio entre el disfrute de las tradiciones populares y el derecho al descanso vecinal. Por ello, la actividad deberá desarrollarse respetando el ordenamiento jurídico vigente en materia de ruidos y molestias.