Los grupos parlamentarios piden a la Comunidad un Plan contra la Obesidad Infantil que marque la hoja de ruta hasta 2025

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para que el Gobierno autonómico elabore un Plan Regional de lucha contra la obesidad infantil en la Región de Murcia para el periodo 2025-2035. La iniciativa plantea una hoja de ruta a diez años para garantizar un estilo de vida saludable a los menores, con especial atención a las familias con rentas bajas.

La diputada socialista Toñi Abenza ha alertado de que el exceso de peso afecta a cuatro de cada diez niños y a tres de cada diez adolescentes, siendo más acusado en los hogares más vulnerables. "La infancia con menos recursos tiene el doble de posibilidades de desarrollar obesidad", ha advertido, subrayando las consecuencias físicas, mentales y sociales que esta patología tiene sobre la salud infantil y el desarrollo futuro de la sociedad.

Abenza ha defendido un enfoque integral que implique a todos los sectores sociales: familias, docentes, profesionales sanitarios, administraciones y los propios menores.

Desde el Partido Popular, la diputada María Luisa Ramón ha reconocido la gravedad del problema y ha defendido las actuaciones ya puestas en marcha por el Gobierno regional, como el programa de atención al sobrepeso y la obesidad infantil, el fomento de la lactancia materna en los primeros mil días de vida o la elaboración de menús escolares saludables.

También ha destacado iniciativas como el programa 'Activa Familias' o la campaña institucional 'Ídolos', que promueve que los adultos sean modelos de referencia en hábitos saludables.

VOX, por su parte, ha respaldado la moción aunque su diputada María José Ruiz ha reclamado un enfoque más amplio que incluya todas las etapas de la vida. "Coordinar consejerías no es fácil, pero un plan integral permitiría dar coherencia y seguimiento a las medidas, avanzar en diagnóstico precoz y facilitar la implementación de políticas públicas eficaces", ha manifestado.

Desde Podemos, Víctor Egío ha recordado que ya se están desarrollando acciones desde distintas consejerías y ha valorado positivamente la receptividad de la Consejería de Agricultura a la propuesta de incluir alimentos de kilómetro cero y productos saludables en los comedores escolares. No obstante, ha lamentado que muchas mociones como esta "acaban en un cajón" y ha instado a que se traduzcan en políticas concretas y duraderas.

Por otro lado, la Comisión también ha sacado adelante por unanimidad una moción de Podemos para que el Gobierno autonómico planifique con al menos dos meses de antelación las contrataciones del Servicio Murciano de Salud (SMS) durante el verano. El objetivo es garantizar la atención sanitaria, evitar cierres de consultorios y facilitar la organización del personal, aunque desde el PP le han informado de que ya se están planificando las contrataciones de verano.

El diputado de Podemos, Víctor Egío, ha recordado que el pasado verano se incorporaron unos 5.900 profesionales sanitarios en sustituciones estivales, entre ellos 166 médicos y cerca de 2.000 enfermeros, pero las contrataciones se anunciaron tarde, generando incertidumbre y fuga de talento hacia otras comunidades. "Es un problema de gestión que puede solucionarse sin coste adicional", ha subrayado.

Asimismo, la socialista María Dolores Martínez ha denunciado que "el PP ha demostrado incapacidad de gestión" al ofrecer contratos precarios de uno o dos meses. Ha pedido condiciones laborales "dignas y estables" para retener a los jóvenes médicos y proteger a pacientes y profesionales. "Es denigrante lo que se les ofrece a quienes han dado años a su formación", ha afirmado.

Del mismo modo se ha manifestado María Eugenia Sánchez, de VOX, que ha señalado que la falta de planificación ha agravado la escasez de profesionales durante el verano, especialmente en zonas costeras, reduciendo la actividad en quirófanos y aumentando listas de espera. "Hay que reforzar y organizar adecuadamente la asistencia estival", ha reclamado.

Por su parte, la diputada del PP Mari Carmen Ruiz ha defendido la actuación del Gobierno regional, afirmando que "no hay mala planificación, sino falta de médicos". Ha asegurado que el SMS ya está trabajando en el dispositivo de verano, que prevé unas 6.000 contrataciones y cuenta con más de 35 millones de euros de presupuesto para ello.

Durante la sesión también se ha aprobado por unanimidad una moción del Grupo Parlamentario VOX que insta al Gobierno autonómico a estudiar la viabilidad de construir un Centro Hospitalario de Alta Resolución (CHARE) en el municipio de Totana. La iniciativa busca acercar la atención sanitaria especializada a los vecinos y aliviar la presión asistencial del Hospital Rafael Méndez de Lorca.

La diputada de VOX María José Ruiz ha justificado la propuesta destacando que Totana, con más de 33.600 habitantes, depende del Área III de Salud y carece de especialidades médicas en su municipio. "El hospital de referencia está saturado, con solo 283 camas para una población de más de 180.000 personas, lo que supone una ratio de 1,5 camas por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media regional", ha explicado.

Desde el PSOE, María Soledad Sánchez ha apoyado la moción, pero ha advertido de que "los ciudadanos de Totana no deben hacerse ilusiones si el PP sigue gobernando la Región". Ha criticado la falta de personal en el Área III y la "incapacidad del Gobierno regional" para contratar médicos en la sanidad pública, en contraste con los centros privados donde "sí encuentran especialistas". El diputado de Podemos, Víctor Egío, ha recordado que el Centro de Alta Resolución prometido en Águilas sigue sin materializarse y ha denunciado que los pacientes del Área III tienen que esperar una media de 152 días para ser operados y 159 días para ver a un especialista, frente a los 97 días de media regional. "Es una diferencia abismal", ha afirmado.

Por su parte, Mari Carmen Ruiz, del PP, ha aclarado que un CHARE no es un hospital completo, sino una instalación ambulatoria que presta atención sanitaria especializada. Ha respaldado la moción por tratarse de un estudio preliminar, aunque ha advertido que "no se puede construir un centro de este tipo en cada municipio porque no es ni necesario ni viable".

Por otro lado, la Comisión también ha sacado adelante una iniciativa de VOX, que solo ha contado con el apoyo de este grupo parlamentario, PSOE y Podemos, mientras que el PP ha votado en contra. La moción ha reclamado celeridad en la ubicación del nuevo centro de salud de Era Alta en la ubicación en la que sea "más rápido" construirlo.

La diputada de VOX, María Eugenia Sánchez, ha defendido que la parcela propuesta "no requiere cambios de uso del suelo y permite una ejecución más ágil", señalando además que Era Alta actúa como eje vertebrador entre pedanías como San Ginés y Nonduermas. También ha recordado que el Ayuntamiento de Murcia contemplaba en ese espacio una inversión para un centro de usos múltiples, pero los vecinos consideran ahora más urgente priorizar una instalación sanitaria.

Desde el PSOE, la diputada María Soledad Sánchez ha respaldado la moción denunciando "la nefasta gestión sanitaria del Gobierno de López Miras", recordando que desde 2018 "se promete este centro de salud sin resultados". Ha pedido que se construya "donde sea más rápido y técnicamente viable", y ha reprochado al Ejecutivo regional que "siga vendiendo humo" a los vecinos.

Por su parte, Víctor Egío, de Podemos, ha señalado que "la ubicación debe decidirla el Ayuntamiento de Murcia con criterios técnicos" y ha criticado que el centro aún no tenga parcela.

El PP, a través del diputado Miguel Ángel Miralles, ha justificado su rechazo a la moción afirmando que "no deben primar los trofeos políticos, sino las necesidades reales".