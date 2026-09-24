La Guardia Civil desmantela en San Javier un grupo criminal dedicado al cultivo de marihuana

1119885.1.260.149.20260924140004 Uno de los detenidos en el marco de la operación 'Bimban' - GUARDIA CIVIL

SAN JAVIER (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarticulado en San Javier un grupo delictivo especializado en el cultivo ilícito de marihuana en la denominada operación 'Bimban', que se ha saldado con la detención de sus tres integrantes y la incautación de 400 plantas y 6,5 kilogramos de cogollos de esta sustancia.

A los arrestados, de nacionalidad albanesa, se les atribuye la presunta autoría de los delitos de pertenencia a grupo criminal, cultivo y elaboración de drogas, falsedad documental y defraudación de fluido eléctrico, según ha informado la Benemérita.

Las actuaciones se iniciaron a principios de verano, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana abrieron la investigación tras detectar actividades inusuales en un chalé de una zona residencial de San Javier.

Los agentes constataron que el inmueble no mostraba signos de estar habitado pero registraba un consumo de energía cíclico y continuo --mediante una conexión ilícita a la red eléctrica--, compatible con el funcionamiento ininterrumpido de sistemas de climatización para el cultivo 'indoor'.

Durante las pesquisas, los investigadores identificaron a los sospechosos y los vehículos utilizados en sus desplazamientos. De la investigación se desprende que los sospechosos viajaban frecuentemente entre Albania y España y utilizaban documentación falsificada para el alquiler de vehículos y de la vivienda.

FASE DE EXPLOTACIÓN Y REGISTRO

Una vez reunidos todos los indicios, la Guardia Civil llevó a cabo la entrada y registro en el inmueble, donde localizó una instalación dotada de un complejo sistema de climatización y ventilación diseñado para evitar la salida de olores al exterior.

La vivienda disponía de estancias diferenciadas para el cultivo, secado y elaboración de las sustancias estupefacientes. En el momento del registro, los agentes sorprendieron y detuvieron a los tres sospechosos mientras realizaban labores de corte de las plantas y preparación de la droga.

En la vivienda se intervinieron 400 plantas en distintas fases de desarrollo, 6,5 kilogramos de cogollos preparados para su distribución, dinero en efectivo y la logística empleada para el cultivo ilícito.