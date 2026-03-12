Guardia Civil detiene a un individuo tras atracar armado una sucursal bancaria en Murcia y robar 1.200 euros

MURCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un individuo tras atracar este jueves una sucursal bancaria, en la pedanía de El Esparragal (Murcia), según informa la Benemérita en un comunicado.

El individuo, que iba encapuchado y portando un arma blanca, ha conseguido sustraer 1.200 euros y posteriormente se ha dado a la fuga a pie.

Patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil han acudido al lugar, estableciendo un dispositivo de búsqueda para localizar al presunto atracador.

Instantes después, los agentes lo han localizado en el tejado de una vivienda, procediendo a su detención. Los agentes continúan con las actuaciones para el esclarecimiento completo del hecho y recuperación de los efectos.

