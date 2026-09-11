La Guardia Civil detiene al presunto autor de seis incendios en parcelas de Murcia

Superficie calcinada tras uno de los incendios - GUARDIA CIVIL

MURCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de seis incendios intencionados en parcelas de las pedanías murcianas de Cabezo de Torres y Churra, según ha informado la Benemérita.

Las actuaciones se iniciaron el pasado mayo, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana abrieron una investigación para esclarecer un incendio en una parcela de Cabezo de Torres en el que se vieron afectados varios vehículos y un inmueble próximo.

En junio, en varias fincas ubicadas entre Churra y Cabezo de Torres se produjo un segundo incendio, en el que se calcinaron cinco hectáreas de rastrojos.

Los guardias civiles que dirigían la investigación comprobaron que la consecución de este tipo de hechos generó cierta alarma social entre la población.

Unas semanas después, a mediados de julio, en una zona de huerta de la pedanía murciana de Cabezo de Torres se produjeron sendos incendios no forestales con unos días de diferencia,en el que se vieron afectadas varias parcelas. En ambos, la extensión calcinada fue de varios miles de metros cuadrados.

Ya en agosto, unos días después, se detectó otro fuego en Cabezo de Torres, en la rambla del Carmen, en el que ardieron matorral seco y rastrojos y el fuego alcanzó a un vehículo que se encontraba estacionado en las inmediaciones.

A mediados de agosto, la Guardia Civil detectó otro incendio no forestal en otra parcela de los extrarradios del casco urbano de Cabezo de Torres. Este fuego, además, puso en riesgo las instalaciones y las personas que se encontraban próximas a la parcela afectada por las llamas.

En cada uno de los incendios, los guardias civiles realizaron exhaustivas inspecciones técnico-oculares y otras pesquisas con la finalidad de determinar el origen del fuego y, en su caso, la autoría del mismo.

Estas pesquisas permitieron a los investigadores constatar que los incendios habían sido provocados. También se obtuvieron indicios sobre la persona que se encontraba, presuntamente, tras la autoría de los incendios.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios y tras identificar a un vecino de Cabezo de Torres como presunto autor de los incendios, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda sobre el sospechoso que ha culminado con su localización y detención.