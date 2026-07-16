La Guardia Civil incauta más de 60 kilos de bacoreta capturada ilegalmente en la costa de Cartagena

Ejemplares de bacoreta capturados por los dos investigados - GUARDIA CIVIL

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha denunciado a dos personas por capturar ilegalmente más de 60 kilogramos de pescado en la zona de El Gorguel, en aguas de Cartagena (Murcia), según ha informado la Benemérita.

La intervención, enmarcada en los servicios preventivos de vigilancia marítima, se ha saldado con la incautación de seis ejemplares de bacoreta de gran tamaño que ya han sido entregados a entidades benéficas.

La actuación tuvo lugar el pasado domingo, cuando la tripulación de la patrullera del Servicio Marítimo del Instituto Armado avistó una embarcación recreativa navegando en aguas próximas al polígono de acuicultura de El Gorguel.

Tras observar que el barco portaba artes de pesca sospechosas de haber sido utilizadas en las inmediaciones de esta instalación protegida --un hecho constitutivo de infracción--, los agentes procedieron a su identificación.

Durante la inspección del barco, los especialistas comprobaron que los dos ocupantes transportaban seis ejemplares de bacoreta ('Euthynnus alletteratus') que arrojaron un peso superior a los 60 kilogramos.

Con estas capturas, los presuntos infractores rebasaban en cinco kilos por persona el límite máximo legal establecido para la modalidad de pesca recreativa, además de haber faenado presuntamente en un área prohibida.

Por todo ello, la Guardia Civil formuló las correspondientes denuncias ante las autoridades competentes por infracciones a la normativa de pesca. Los ejemplares incautados, tras verificarse que eran aptos para el consumo humano, se entregaron a centros benéficos de la zona.